A- A+

diplomacia Aproximação diplomática: veja fotos do encontro entre chanceler brasileiro e secretário de Trump Reunião durou cerca de uma hora. Rubio e Vieira se reuniram de forma privada durante 15 minutos, com seus assessores se juntando à reunião pelos outros 45 minutos

A conversa privada entre Mauro Vieira e Marco Rubio ocorreu no anexo da Casa Branca. | Foto: Itamaraty

Mauro Vieira e Marco Rubio conversaram reservadamente durante 15 minutos. | Foto: Itamaraty

A reunião entre o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos EUA, Mario Rubio, se reuniram durante uma hora no anexo da Casa Branca nesta quinta-feira. Ambos tiveram 15 minutos de reunião privada, e outros 45 minutos com um quorum ampliado, com assessores dos dois lados.

A conversa marca o início de uma tentativa de reaproximação entre Brasília e Washington depois de meses de tensões diplomáticas e comerciais, com o tarifaço de 50% na pauta.

Enquanto o Brasil mira principalmente na exclusão das tarifas, os Estados Unidos estão de olho em assunto estratégicos como terras raras e também uma ferramenta que está presente no dia a dia dos brasileiros: O PIX, meio de pagamento instantâneo que além de promover a democratização bancária no Brasil tem ocupado o espaço de operadoras de crédito e meios de pagamento tradicionais.

Veja também