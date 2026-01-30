A- A+

reforma tributária Apuração Assistida começa e crédito de empresas passa a ser condicionado ao pagamento de impostos Crédito gerado pela simples emissão da nota fiscal deixa de existir

Neste início de 2026, empresas enquadradas no Lucro Presumido e Lucro Real já convivem com a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e com o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) em suas notas fiscais.

O movimento marca o início da "Apuração Assistida", na qual a Receita Federal vai começar a monitorar cada transação em tempo real, e acompanhar o pagamento de tributos empresariais - que passam a ser um fator determinante na consolidação do crédito de empresas.

O objetivo da mudança é validar o cruzamento de dados das empresas. Para a contadora e especialista em planejamento tributário Azenate Xavier, o momento exige cautela.

“O risco não está no valor a pagar agora, mas na qualidade da informação. O sistema fiscal está sendo preparado para enxergar toda a cadeia de operações de forma instantânea”, explica.

Além disso, com a reforma, o crédito gerado pela simples emissão da nota fiscal deixa de existir. O crédito passa a estar condicionado à extinção do tributo, ou seja, só poderá ser aproveitado quando houver o pagamento do imposto ou alguma outra forma legal de extinção, como a compensação.

“Estamos falando de um crédito financeiro, não mais documental. A emissão da nota, sozinha, não garante o crédito. Se o tributo não for pago, o crédito não se consolida”, ressalta Azenate.

Essa mudança traz impacto direto no fluxo de caixa das empresas, especialmente daquelas que hoje se organizam considerando o crédito imediato gerado pela nota fiscal. Além disso, a inadimplência, seja do fornecedor ou da própria empresa, pode resultar em perda de competitividade e até de contratos, já que falhas na cadeia comprometem o direito ao crédito.

“Se uma empresa compra um insumo e a nota fiscal está classificada de forma incorreta, ela simplesmente perde o direito ao crédito de CBS e IBS. Isso afeta diretamente o resultado financeiro”, alerta a contadora.

Entre os principais pontos de atenção da reforma, estão:

Cadastro de produtos: códigos NCM e descrições devem estar corretos para evitar inconsistências com os sistemas de inteligência artificial do Fisco;

Integração entre setores: financeiro e comercial precisam compreender que a emissão da nota fiscal passou a ser uma decisão estratégica;

Sistemas de gestão (ERP): é fundamental verificar se a automação está preparada para destacar corretamente os novos tributos.

*Com informações da assessoria



