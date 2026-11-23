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Pernambuco Aqua Pernambuco assume distribuição de água e tratamento de esgoto a partir desta segunda (23) Concessionária atenderá 151 municípios pernambucanos e o arquipélago de Fernando de Noronha

A concessionária privada Aqua Pernambuco, formada pelas empresas Acciona e BRK, assume oficialmente, a partir desta segunda-feira (23), a operação dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto em 151 municípios pernambucanos e no arquipélago de Fernando de Noronha.

De acordo com a empresa, os canais de atendimento à população serão ampliados e as faturas terão uma nova identidade visual. A Aqua Pernambuco disponibilizará um serviço de WhatsApp pelo número 0800.772.0001, com atendimento automatizado e possibilidade de chamada de vídeo em tempo real com um atendente.

A concessionária também contará com uma Agência Virtual, acessível pelo aplicativo e pelo site oficial da Aqua Pernambuco. Já o atendimento presencial será mantido e ampliado, com mais de 300 pontos físicos distribuídos pelos municípios atendidos, incluindo unidades dos Correios.

Nova identidade

Já as faturas vão chegar à população com nova identidade visual da concessionária. A matrícula da Compesa será substituída por um novo código de identificação, impresso em destaque e gerado automaticamente.

O pagamento continua possível via PIX (QR Code na fatura), código de barras ou débito automático, inicialmente para correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Intervenções

Antes do início da operação, a empresa realizou, em parceria com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), intervenções na infraestrutura de saneamento, incluindo a modernização de quatro estações elevatórias na Região Metropolitana do Recife (RMR) e a execução de mais de 12 mil ordens de serviço.

Com o fim do trabalho conjunto com a Compesa, a concessionária aciona de forma plena uma estrutura operacional dividida em cinco regionais e 19 polos, cobrindo RMR Centro com Fernando de Noronha, RMR Zona da Mata Norte, RMR Zona da Mata Sul, Agreste e Sertão.

Segundo a empresa, essa organização descentralizada permite que equipes de operação e engenharia atuem de forma simultânea no conserto de vazamentos, na recuperação das tubulações e na redução gradual da intermitência do abastecimento. Para informar sobre a realização de manutenções e obras nas ruas, a companhia conta com uma equipe social formada por mais de 40 profissionais distribuídos pelos polos regionais.

Durante o período de operação assistida, todas as regiões da área de concessão receberam intervenções, enfatizou a Aqua Pernambuco. A RMR e as Zonas da Mata concentraram obras de estruturas de bombeamento e reservação. No Agreste e no Sertão, ordens de serviço foram executadas. Também foram iniciadas 14 obras de ampliação de rede de água em municípios do Grande Recife e do interior do estado.

“Nossas equipes já têm domínio total do território da nossa área de atuação e conhecem a fundo os desafios de cada região. Nós começamos a construir um novo ciclo para o saneamento de Pernambuco, do Litoral ao Sertão”, afirmou o diretor-presidente da concessionária, Sérgio Trentini.

Região Metropolitana

No Grande Recife, obras em quatro Estações Elevatórias de Água Tratada (EEATs) instalaram 12 novos conjuntos motobomba nas unidades Socorro-Sucupira e Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, e Pintor Agenor e Dois Irmãos, no Recife. A modernização também incluiu a substituição de transformadores a óleo e a instalação de seis quadros elétricos e seis centros de controle de motores.

No bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, dois dos três reservatórios da EEAT Pintor Agenor passam por recuperação estrutural interna e externa. O serviço deve evitar a perda de cerca de 18 mil metros cúbicos de água por ano quando finalizado.

Agreste

No Agreste, foram executadas mais de 10 mil ordens de serviço durante a fase de transição. Caruaru concentrou o maior volume, com cerca de 3,5 mil registros. Entre as ações estão manutenção de redes, abastecimento por caminhões-pipa e repavimentação de vias.



Na primeira semana de atuação da Aqua Pernambuco, serão realizadas, no bairro das Rendeiras, em Caruaru, obras para implantação e regularização do sistema de abastecimento de água, com implantação de mais de 7,6 quilômetros de tubulações e 1.790 ligações domiciliares. A conclusão está prevista para março de 2027.

Sertão

No Sertão, foram concluídas mais de 2,3 mil ordens de serviço na fase preparatória, de acordo com a empresa. Os trabalhos incluem reparos de vazamentos, abastecimento por caminhões-pipa, novas ligações e instalação de ramais.

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