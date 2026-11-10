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PERNAMBUCO Aqua Pernambuco inicia distribuição de água e tratamento de esgoto no estado em 23 de novembro Companhia é uma das concessionárias da Compesa

A partir de 23 de novembro, a Aqua Pernambuco começa a operar a distribuição de água potável, a coleta e o tratamento de esgoto para 150 municípios pernambucanos e no Arquipélago de Fernando de Noronha. Em visita à Folha de Pernambuco e em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, o diretor-presidente da empresa, Sérgio Trentini, detalhou como será a atuação de uma das concessionárias da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

O dirigente foi recebido pelo diretor-executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pela gerente de mercado, Tânia Campos; e pela executiva de contas, Wellida Arraes. Trentini estava acompanhado do diretor jurídico e de relações institucionais da Aqua Pernambuco, José Virgínio, e da gerente de comunicação e de relações institucionais, Sheyla Lima.

"A Aqua Pernambuco chega com uma missão de transformar a vida das pessoas, levando uma maior quantidade e melhor qualidade de água e de tratamento de esgoto, com um atendimento para a população diferenciado. Já estamos trabalhando para que a população sinta nesse primeiro momento uma melhora, com as ordens de serviço e no atendimento. Estamos muito motivados, preparados e estruturados", disse Trentini.

Diretor-presidente da Aqua Pernambuco em visita à Folha de Pernambuco. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Nos 35 anos do contrato de concessão, a companhia, que tem como sócias a BRK e a Acciona investirá R$ 15,4 bilhões, sendo 80% desse valor aplicado até 2033, prazo que o Novo Marco Legal do Saneamento Básico determina para a universalização dos serviços. Segundo a companhia, a expectativa é que a cobertura de água potável salte para 99%, e a coleta e tratamento de esgoto passe para 90% da população.

Para assegurar que o projeto saia do papel no prazo estipulado, o contrato estabelece regras rígidas, e cada etapa de evolução das obras será acompanhada pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) e outros órgãos de controle.

Competências

Na entrevista, Trentini também esclareceu que as competências atribuídas à concessionária são diferentes das responsabilidades da Compesa, que continuará encarregada da captação e tratamento de água na maior parte das cidades.

"A Aqua é responsável pela distribuição de água. A produção de água potável ainda fica a cargo da Compesa. Vamos estar atuando muito forte na redução de perdas. Hoje existe uma perda de em torno de 50% desse volume de água", iniciou.

O diretor ainda pontuou outras responsabilidade da Aqua Pernambuco e destacou o comprometimento da empresa em solucionar problemas e promover melhorias para a população.

"Vamos estar buscando os vazamentos (para resolver), vendo a troca de hidrômetros, o combate a furto, vamos estar recuperando redes, colocando as bombas, os painéis elétricos para o funcionamento melhor, otimizando a operação, de forma que também consiga reduzir essa perda", disse.

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