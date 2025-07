A- A+

BRASIL "Aqui ninguém põe a mão", diz Lula, sobre interesse dos Estados Unidos por minerais brasileiros Presidente afirmou a Trump que a soberania do país é feita pelo povo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, durante evento em Minas Gerais, que “ninguém põe a mão” em reservas brasileiras, como ouro, petróleo, floresta e minerais.



O Globo mostrou que governo dos Estados Unidos está interessado em realizar acordos com o Brasil para a aquisição dos chamados minerais críticos e estratégicos, como lítio, nióbio e terras raras.



Essa mensagem foi transmitida a representantes do setor de mineração brasileiro, em reunião na quarta-feira, peloencarregado de negócios da embaixada americana em Brasília, Gabriel Escobar. Ele é o principal representante dos EUA em Brasília, já que a representação americana no país está sem embaixador.



— Eu queria dizer para o presidente (Donald) Trump: a nossa soberania é feita por esse povo brasileiro que trabalha, que produz — disse.

Ele citou o tamanho do território brasileiro, as fronteiras marítima e terrestre, a floresta e a água doce.







— Nós temos 12% da água doce do mundo para proteger. Nós temos 215 milhões de pessoas para proteger. Nós temos todo o nosso petróleo para proteger. Nós temos todo o nosso ouro para proteger. Nós temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger. E aqui ninguém põe a mão. Este país é do povo brasileiro — afirmou o presidente, em discurso.

Interlocutores do governo brasileiro afirmaram que as empresas têm concessão da União para explorar e vender esses produtos. No entanto, o momento atual é de crise entre os dois países e a oferta desses minerais aos EUA não poderia ocorrer deliberadamente, sem uma barganha.

Procurada, a embaixada dos EUA informou que o encarregado de Negócios participou de um encontro com representantes do Instituto Brasileiro de Mineração e que não divulga conteúdo de reuniões privadas.



Dos 51 tipos de minerais que interessam os EUA, o Brasil tem reservas relevantes de cobre, lítio, silício e terras raras.

Os minerais críticos e estratégicos são recursos importantes para o desenvolvimento econômico e tecnológico. O nióbio, por exemplo, é considerado essencial para a indústria siderúrgica, viabilizando ligas leves e resistentes de aços avançados, materiais magnéticos e supercondutores.

