Aquicultores e irrigantes de Pernambuco podem perder desconto de até 73% na conta de energia

A- A+

Mais de 1.300 aquicultores e irrigantes pernambucanos ainda não procuraram a Neoenergia para realizar a revisão cadastral determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que regula todo o setor elétrico do País. Com isso, os trabalhadores podem perder o desconto de até 73% na conta de energia elétrica até o final de 2023.

O prazo para o recadastramento se encerra no próximo dia 30 de novembro e pode ser feito em qualquer loja de atendimento da distribuidora espalhadas por todo o Estado.

Para realizar o recadastramento, é necessário apresentar alguns documentos. Para as pessoas físicas, é preciso levar documento oficial com foto, CPF, formulário de solicitação de benefício tarifário e levantamento de carga preenchidos e assinados, e licença ambiental e outorga d’água (ou respectivas dispensas).

Já para as pessoas jurídicas, os documentos são praticamente os mesmos, com exceção do comprovante de inscrição e situação cadastral do CNPJ e do documento com foto e CPF que precisam ser do representante legal.

Na ausência da Licença Ambiental ou Outorga d’Água, poderá ser utilizada a autodeclaração. Lembrando que, nesse caso, se o consumidor não apresentar um desses dois documentos, ou respectivas dispensas, até a revisão cadastral seguinte, será obrigado a restituir os descontos recebidos no período.

Para ter acesso aos modelos da autodeclaração e do formulário de solicitação de serviço com a declaração da carga, basta acessar a página da Revisão Cadastral do site da Neoenergia Pernambuco.

Os clientes que precisam realizar o recadastramento estão recebendo, no campo “informações importantes”, a mensagem “ATENÇÃO - revisão Cadastral do Benefício Tarifário (Art. 207-REN ANEEL 1000/2021) - Ligue 116 ou procure o Atendimento”.

Para esclarecer qualquer dúvida sobre o processo ou confirmar se precisa realizar a revisão, o cliente pode entrar em contato com a distribuidora através do teleatendimento gratuito, no número 116, ou se dirigir diretamente às lojas físicas espalhadas pelo Estado.

Veja também

CARNAVAL DO CONHECIMENTO Centro de Informática da UFPE realiza atividades no Rec'n'Play 2023