Calor Ar-condicionado, chuveiro elétrico, geladeira: com calor recorde, saiba como economizar energia Com temperatura elevada, aparelhos de refrigeração precisam consumir mais eletricidade mesmo que os hábitos de consumo não se alterem, o que encarece a conta de luz

As altas temperaturas que estão atingindo o país nos últimos dias elevaram o consumo de energia ao patamar recorde nesta segunda-feira. E o vilão não é apenas o ar-condicionado. Outros aparelhos de refrigeração, como geladeira, precisam consumir mais energia para manter o mesmo desempenho comparado com épocas de temperaturas mais amenas.

Ou seja, mesmo que uma família mantenha seus hábitos inalterados, é certo que haverá um aumento do consumo de energia, deixando a conta de luz mais alta no fim do mês.

Em condições de temperatura ambiente mais elevada, o consumo de energia pode ser de até 20% a mais para cada 5°C a 10°C acima da temperatura ambiente padrão para a qual o refrigerador foi projetado, segundo a empresa de energia EDP.

“Com o aumento das temperaturas, os aparelhos de refrigeração consomem mais energia para entregar a mesma eficiência. No calor, geladeira, freezer e ar-condicionado, por exemplo, são aparelhos que exigem mais para rejeitar o calor do ambiente e atingir a temperatura interna programada”, explica o gestor da EDP, Adilson Herzog.

Esse aumento de consumo de eletricidade pode ser ainda maior quando o equipamento é utilizado com mais frequência, como o abre e fecha de portas da geladeira, já que a troca de calor com o ambiente externo será mais intenso.

É por isso que o uso responsável de energia torna-se fundamental. Com medidas simples, pode-se reduzir esse consumo. Veja algumas dicas abaixo:

Ventilador em vez de ar-condicionado

Os ventiladores de teto são a forma mais em conta para arejar um ambiente. Quando utilizados na velocidade média podem consumir até 11 vezes menos que um ar-condicionado.

Mas cuidado, um número excessivo de aparelhos ligados pode elevar consideravelmente sua conta.

Abre e fecha da geladeira

A geladeira corresponde em média a 30% do consumo total de uma casa. Antes de abrir a geladeira pense no que precisa, ou seja, diminua o tempo em que a porta ficará aberta.

Recomenda-se que geladeiras sejam instaladas afastadas da parede em pelo menos 10 cm. Além disso, verifique as vedações de borracha da porta, para evitar entrada de calor externo.

Elas devem ficar longe de locais quentes, como locais que pegam sol ou perto do fogão.

Não seque roupas atrás da geladeira e não guarde alimentos muito quentes. Faça sempre o degelo.

Máquina de lavar e ferro de passar roupa

Na hora de lavar roupa, o recomendado é esperar acumular a quantidade de peças suficiente para usar a máquina em sua capacidade máxima.

Isso também vale para o ferro de passar roupa. O ideal é reunir um volume de peças e passar todas de uma vez.

Com o calor, hábitos do inverno devem ser deixados de lado. O chuveiro deve estar na posição “verão” ou, preferencialmente, desligado.

Uso de lâmpadas LED

A substituição de lâmpadas incandescentes pelas de LED pode gerar uma redução de 75% a 85% no consumo de energia. Além disso, essas lâmpadas duram mais. Em relação às lâmpadas fluorescentes, a economia é de cerca de 40%

Invista também em aparelhos classificados com alta eficiência energética e desligue da tomada os equipamentos que usa esporadicamente, como som e DVD. Se a TV não estiver em uso, desligue-a também.

Em sempre que deixar um ambiente, desligue a luz e faça uso da luz natural, abrindo bem janelas e cortinas.

