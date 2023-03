Ar-condicionado é o aparelho de verão mais procurado e vendido em Pernambuco

A- A+

Em meio às altas temperaturas do verão em Pernambuco, o ar-condicionado se consagrou como item preferido dos pernambucanos em 2022. É o que aponta levantamento da OLX com os itens de verão mais usados, procurados e vendidos por meio da plataforma no ano passado. Na OLX, é possível encontrar o produto de segunda mão com preço médio de R$ 800 e obter uma economia de até 33% em relação ao valor original.

O ventilador vem em seguida no ranking, com uma média de preço de R$ 105 no Estado, e redução de valor médio de 13% sob uma peça nova. A lista é completada pelo climatizador, por R$ 87 e custo menor de 21%, e o umidificador, por R$ 102 e 27% de economia.



“No verão é comum o aumento dos preços de aparelhos que resfriam o ambiente devido à alta demanda. E na OLX é possível encontrar esses itens com valores mais acessíveis que os novos e em boas condições. O brasileiro está cada vez mais aderindo às compras de seminovos e usados, pois além de economizar, usufrui da mesma funcionalidade de um novo”, afirma a General Manager da OLX, Regina Botter.

