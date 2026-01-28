A- A+

Litoral ARA Resorts & Residences fortalece operação turística e imobiliária em Pernambuco Empresa entrega, neste sábado (31), o Samoa Villa Resort e Polinésia Villa Resort Residences, em Muro Alto. Empreendimentos marcam a consolidação da empresa no turismo nacional e na rentabilidade para investidores de segunda residência no estado

Com investimento superior a R$ 200 milhões, a ARA Resorts & Residences, empresa integrante do Grupo ARA, anuncia oficialmente o início da operação do Samoa Villa Resort e a entrega do Polinésia Villa Resort Residences, ambos localizados em Muro Alto, no litoral sul de Pernambuco. A solenidade acontece neste sábado (31), às 19h, e deve reunir representantes dos setores hoteleiro e imobiliário.

A entrega dos empreendimentos marca uma nova etapa da expansão da ARA Resorts & Residences no segmento de turismo e imóveis de alto padrão, reforçando a atuação da empresa no desenvolvimento do litoral sul pernambucano por meio da linha Polinésia. O grupo já havia inaugurado, em 2018, o Samoa Beach Resort, com 165 unidades, seguido pelo Polinésia Beach Resort, que conta com 216 apartamentos, ambos também em Muro Alto.

Nesta nova fase, o Samoa Villa Resort passa a operar com 166 quartos, enquanto o Polinésia Villa Resort Residences disponibiliza 160 unidades. Segundo o diretor-executivo da ARA Resorts & Residences, Alexander Borges, o diferencial dos projetos vai além da construção. “Nosso foco não está apenas na entrega do empreendimento, mas no conceito e na lógica de operação, garantindo valorização, cuidado com o ativo e rentabilidade ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, contribuímos para o desenvolvimento qualificado e planejado do destino”, afirma.

A expansão também gera impacto direto na economia local. Das 270 contratações realizadas para a operação dos novos equipamentos turísticos, cerca de 80% da mão de obra é formada por moradores de Ipojuca e municípios da região. A expectativa da empresa é que, no primeiro ano de funcionamento pleno das novas operações, o faturamento e o volume de hóspedes mais que dobrem.

Gestão integrada

A ARA Resorts & Residences aposta em um modelo de atuação continuada, que combina gestão hoteleira e imobiliária. No segmento hoteleiro, a estratégia busca manter taxas de ocupação acima da média do mercado, aliadas à oferta de experiências diferenciadas aos visitantes. Já a gestão imobiliária tem como foco a valorização dos ativos e a rentabilidade para investidores dos residenciais.

O Samoa Villa Resort iniciou o período de soft opening em agosto de 2024 e atualmente registra taxa média de ocupação de 75%, com permanência aproximada de cinco dias. O público é formado, principalmente, por turistas das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país, além de visitantes da América Latina, atraídos pela localização à beira-mar e pela infraestrutura do complexo. O resort oferece opções de meia pensão ou pensão completa, além de unidades com varanda, vista para o mar ou piscina privativa.

Entre os diferenciais, destaca-se a única praia interna da região, com areia e seixos naturais, que proporciona uma experiência exclusiva aos hóspedes. O empreendimento conta ainda com 3,5 mil metros quadrados de lâmina d’água, parque aquático, quadras esportivas, academia, área infantil, restaurante, serviços de bem-estar e programação recreativa diária para adultos e crianças.

Outro atrativo é a integração com a Villa Muro Alto, novo espaço turístico aberto ao público e conectado ao Samoa Villa e ao Polinésia Villa. O local oferece programação semanal, incluindo missa na Capela Santana, feira criativa com artesanato local e apresentações musicais, além de áreas verdes, parque infantil e operações gastronômicas como Beijupirá Obará, Toscana Trattoria e D’Anton Gelateria.

Mercado imobiliário

No setor imobiliário, a ARA Resorts & Residences atua na construção, incorporação e comercialização de imóveis de segunda residência de alto padrão. A gestão das locações de curta temporada é realizada pelo La Fleur Collection Vacation Homes, braço do grupo especializado nesse modelo.

A operação garante aos proprietários serviços completos de manutenção, limpeza, gestão do imóvel e padronização de mobiliário, reduzindo a depreciação do patrimônio e possibilitando geração de renda com locações. “A hospedagem por curta temporada é uma realidade em destinos de praia, mas pode representar riscos quando não há gestão adequada do ativo e do valor de locação”, destaca Alexander Borges.

Com esse formato de gerenciamento, as unidades passam a integrar o portfólio do grupo e têm acesso à estrutura completa dos resorts, proporcionando aos investidores uma rentabilidade acima da média praticada no mercado.

