A- A+

PETRÓLEO Aramco alerta para consequências "catastróficas" da guerra no mercado de petróleo Reabertura do Estreito de Ormuz é fundamental, diz o CEO da empresa Amin H. Nasser

A guerra em curso no Oriente Médio pode ser desastrosa para o mercado de petróleo e é fundamental reabrir o Estreito de Ormuz, afirmou nesta terça-feira o presidente e CEO da empresa Saudi Aramco, Amin H. Nasser.

"Quanto mais tempo durar a perturbação, mais catastróficas serão as consequências para os mercados de petróleo e mais drásticas as consequências para a economia global", afirmou o executivo à imprensa no 11º dia de conflito.

"É absolutamente crucial que o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz seja retomado", acrescentou Nasser, ao mencionar a via por onde transita 20% do petróleo consumido em todo o planeta e que está, na prática, fechada pelos iranianos em represália aos ataques dos Estados Unidos e de Israel.

Os preços do petróleo oscilaram consideravelmente devido às interrupções no abastecimento, com uma disparada de 30% na segunda-feira antes de uma queda após os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a guerra poderia terminar "em breve".

"A interrupção provocou uma grave reação em cadeia não apenas no transporte marítimo e nos seguros, mas também teve um enorme efeito dominó na aviação, na agricultura, na indústria automobilística e em outros setores", afirmou Nasser, durante um encontro com a imprensa por ocasião da divulgação dos resultados da Aramco em 2025.

"Embora já tenhamos sofrido interrupções no passado, esta é, de longe, a maior crise enfrentada pela indústria de petróleo e gás da região", completou.

A Aramco informou uma queda de 12,1% no lucro líquido em 2025, depois que o aumento da oferta, as tarifas dos Estados Unidos e outros fatores econômicos adversos afetaram seu faturamento.

A empresa, maior exportadora de petróleo do mundo, registrou lucro líquido de 93,38 bilhões de dólares (488 bilhões de reais) em 2025, o que representa uma queda em relação aos 106,24 bilhões de dólares (555 bilhões de reais) de 2024.

Veja também