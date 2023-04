Arcabouço deve ser entregue terça-feira (18) e relator definido ainda esta semana

A- A+

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira (17) que o governo deve apresentar a proposta do novo arcabouço fiscal aos presidentes da Câmara e do Senado na terça-feira (18) no Palácio do Planalto. De acordo como Padilha, a expectativa é que o relator da proposta no Congresso seja definido ainda nesta semana.

Padilha afirmou que como Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) já estarão na sede do Executivo para um evento do Ministério da Educação (MEC) sobre violência nas escolas, a ideia é que o presidente aproveite a oportunidade para entregar a proposta.

— Estamos na expectativa da entrega, pelo presidente Lula e pelo ministro (Fernando) Haddad, no Planalto, do texto (do novo arcabouço fiscal) para o presidente das duas casas (Lira e Pacheco) — afirmou, completando: — O presidente quer aproveitar o momento amanhã e entregar a proposta do novo marco fiscal.

Segundo o ministro, o governo quer garantir rapidez na tramitação da proposta no Congresso. Padilha afirmou que a meta do governo é aprovar o texto ainda no primeiro semestre.

— Nossa expectativa, em sendo entregue amanhã, é que essa semana mesmo a Câmara já possa definir o nome do relator para que a gente possa votá-lo na velocidade e urgência que o país pede — disse o ministro, complementando: — O presidente da câmara disse que chegando o texto bota para votar em 15 dias. Esperamos que seja aprovado o mais rápido possível.

