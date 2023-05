A- A+

Impacto Arcabouço fiscal: E eu com isso? Entenda como a população pode sentir os efeitos do projeto Entenda como a aprovação do projeto pode influenciar na vida dos brasileiros e por que ele é tão importante para o país

Com a aprovação da urgência do projeto de lei que estabelece o novo arcabouço fiscal do país, os brasileiros se perguntam como ele pode influenciar na vida da população e por que é importante para o país.

Confira abaixo cinco pontos dos efeitos do projeto.

Queda dos juros

Com uma perspectiva mais favorável para as contas públicas, o Banco Central brasileiro terá mais segurança para iniciar o ciclo de corte da taxa Selic, hoje em 13,75%.

Com juros em queda, haverá maior propensão ao consumo de bens que necessitam de financiamentos, como imóveis, carros e eletrodomésticos.

Dólar

O projeto de arcabouço fiscal também aumentará a confiança dos investidores estrangeiros na economia brasileira. Com isso, o fluxo de dólares vindo para o país será maior, o que tende a valorizar o real sobre a moeda americana.

Inflação

Com o dólar em queda, a inflação também ficará menos pressionada. Produtos que têm a moeda americana como referência, como a gasolina e o trigo, poderão ficar mais baratos para os consumidores na ponta final.

Investimentos

As contas públicas em ordem e a queda dos juros irão estimular os investimentos públicos e privados. O país com as contas organizadas será visto pelos investidores como um lugar mais "seguro" para alocar recursos.

Crescimento econômico

Com juros mais baixos, inflação em queda e mais investimentos, a tendência é de revisão para cima das estimativas de crescimento do PIB do país. Isso significa maior geração de empregos e renda para a população.

Saiba os principais pontos estabelecidos no texto do novo arcabouço:

Medidas de ajuste

Caso a meta fiscal seja descumprida por um ano, o governo fica proibido de:

Criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

Alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

Criar ou majorar auxílios;

Criar ou reajustar despesas obrigatórias;

Conceder ou ampliar incentivos fiscais.

Se as metas foram descumpridas por dois anos, ficam proibidos, além de todas as medidas anteriores:

Aumento e reajuste de pessoal

Admissão de pessoal

Realização de concurso público

