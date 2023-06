Arcabouço fiscal: governo pode ter R$ 54 bi de gastos extras em 2024 se aumentar arrecadação

A- A+

O governo Lula pode conseguir gastar um “extra” de R$ 54,2 bilhões em 2024 por conta de duas regras inseridas no arcabouço fiscal aprovado na Câmara dos Deputados e em análise no Senado.

Parte desse valor, porém, vai depender de um aumento de receitas. Os cálculos são da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, em nota técnica divulgada nesta quarta-feira.

Uma dessas regras diz respeito ao cálculo da despesa e é atrelada a um eventual aumento de receita no próximo ano. Essa medida valerá apenas para 2024.

Pela regra geral do arcabouço fiscal, as despesas poderão crescer acima da inflação o equivalente a 70% da alta real da receita do ano anterior. Isso dentro de uma faixa de expansão das despesas entre 0,6% e 2,5% acima da inflação a cada ano.

Os cálculos dos técnicos da Câmara afirmam que isso representará uma alta real de 1,75% nas despesas no ano que vem.

Para que esse índice seja maior, em 2024 haverá um adicional à regra geral do arcabouço. Pelo texto aprovado na Câmara, em maio do ano que vem o governo irá estimar quanto será sua arrecadação naquele exercício. Esse valor será comparado à arrecadação de 2023. A diferença vira um gasto extra.

A nota técnica da Câmara calcula que esse gasto extra será de R$ 16,7 bilhões.

Um outro “extra” que ocorrerá no ano que vem é decorrente do cálculo da inflação usada para corrigir as despesas. Essa inflação será calculada considerando os 12 meses encerrados em junho do ano anterior ao Orçamento.

Porém, haverá um bônus, considerando a inflação calculada entre janeiro e dezembro do ano anterior ao Orçamento. Se a inflação do ano cheio for maior, essa diferença poderá ser incorporada aos gastos.

Os técnicos da Câmara estimam que a inflação de janeiro a dezembro de 2023 será maior que o índice calculado entre julho de 2022 e junho de 2023. Essa diferença significa um gasto extra de R$ 37,5 bilhões, de acordo com a nota da Câmara.

Esses dois “bônus” dão um gasto de R$ 54,2 bilhões.

A nota técnica da Câmara afirma que essas mudanças foram necessárias para compensar o governo por medidas tomadas pelo governo no ano passado que reduziram a arrecadação e que reduziram a arrecadação federal. Dessa forma, o governo Lula começaria uma nova regra fiscal sendo afetado por medidas do governo Bolsonaro, o que justificaria o “bônus”.

Os técnicos da Câmara também chamam atenção para o desafio que será cumprir as metas fiscais nos primeiros anos do novo arcabouço. O governo tem como meta zerar o déficit nas contas públicas em 2024 e fazer superávit de 0,5% do PIB em 2025 e 1% do PIB em 2026.

“Ou se obtém mais receitas, ou as despesas terão que ser programadas em nível inferior ao dos limites”, afirma a nota. No próximo ano, a estimativa é que será necessário um crescimento real de 8% nas receitas para cumprir a meta fiscal.

