arcabouço fiscal Arcabouço fiscal: Haddad vê definição urgência nesta quarta e votação em plenário na semana que vem Na prática, se a urgência for garantida, o projeto pode "furar" a fila de votação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (17) que a definição do caráter de urgência do arcabouço fiscal deve ocorrer hoje. A votação em plenário continua com expectativa para semana que vem.

— Pelo que ouvi dos relatos, acredito que aprove a urgência hoje, para botar semana que vem (a votação)

Na prática, se a urgência for garantida, o projeto pode "furar" a fila de votação. Ou seja, não precisará passar por comissões e vai direto para o plenário. O relatório do deputado Cláudio Cajado (PP-BA) foi apresentado na noite de segunda-feira.





O governo espera uma votação expressiva a favor da urgência e do projeto. São necessários os votos de pelo menos 257 dos 513 deputados tanto na votação da urgência quanto para a aprovação do texto em si.

