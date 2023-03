Arcabouço fiscal precisa assegurar investimentos e sustentabilidade das contas públicas, diz Pacheco

A- A+

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta segunda-feira (20), nas redes sociais, que a nova regra de controle das contas públicas (o chamado arcabouço fiscal) precisa de uma ampla discussão no Congresso para garantir investimentos em diversas áreas, mas sem deixar de lado a sustentabilidade das contas públicas.

Pacheco se manifestou nas redes sociais após receber o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanhado do secretário-executivo do ministério, Gabriel Galípolo, e do senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado.

Haddad apresentou a Pacheco as linhas gerais da proposta do novo marco fiscal para substituir o teto de gastos.

“Temos de promover uma ampla discussão no Congresso, no sentido de assegurar os investimentos que precisam ser feitos, nas áreas da saúde, da educação, da segurança e da infraestrutura, além dos projetos sociais, mas sem deixar de lado a sustentabilidade das contas públicas”, escreveu o senador nas redes sociais.

Haddad apresentando a proposta de novo arcabouço fiscal para o mundo político, enquanto aguarda o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para divulgar oficialmente o texto.

