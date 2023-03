A- A+

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou, nesta quinta-feira (9), que o arcabouço fiscal, que será anunciado ainda este mês pela equipe econômica do governo, vai agradar a todos, incluindo o mercado. Ela destacou como ponto forte das medidas que estão sendo fechadas zerar o déficit primário (receitas menos despesas, sem contar os juros da dívida), estimado em R$ 230 bilhões para 2023.

— Do lado orçamentário saímos muito satisfeitos — disse Simone Tebet, ao deixar o Ministério da Fazenda, onde conversou sobre o assunto com o ministro Fernando Haddad.

— Agora, é questão de colocar os números no papel. O mais importante é que o arcabouço que vai sair vai agradar a todos, porque atende os dois lados —afirmou.

O arcabouço fiscal que está sendo desenhado sob o comando de Fernando Haddad vai substituir o teto de gastos. Por esse mecanismo em vigor, as despesas não podem crescer acima da inflação do ano anterior.

Segundo a ministra, além de zerar o déficit fiscal, o novo arcabouço vai procurar o equilíbrio entre a dívida e o Produto Interno Bruto (PIB), hoje de 72,9%. Ao mesmo tempo, serão garantidos investimentos para que a economia brasileira possa crescer, atendendo determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ela disse que Haddad só vai anunciar as medidas após serem apresentadas ao presidente Lula. E evitou dar detalhes sobre o arcabouço, como em que ano o déficit será zerado.

— Não posso falar nada, se é 2024, 2025, 2026, não posso falar absolutamente nada, a não ser isso. É um arcabouço fiscal responsável, preocupado com a responsabilidade fiscal, com o déficit primário, com a estabilização da dívida/PIB, mas atendendo a um pedido justo do presidente da República, porque assim quer a democracia brasileira, de que temos que ter recursos e investimentos necessários para fazer o Brasil voltar a crescer. Vai agradecer a todos, inclusive o mercado — disse a ministra.

Veja também

dívidas Americanas: Justiça suspende pagamento de dívidas da varejista com fornecedores e trabalhadores