Infraestrutura Arco Metropolitano: edital do Eixo Sul será lançado neste semestre A primeira etapa do empreendimento está orçada em R$ 1,3 bilhão, sendo metade dos recursos oriundos da União e a outra do Estado.

Até o final do primeiro semestre deste ano, será lançado pelo Governo de Pernambuco o edital da obra da primeira etapa do Arco Metropolitano, o Eixo Sul. De acordo com a governadora Raquel Lyra, a primeira etapa do empreendimento está orçada em R$ 1,3 bilhão, sendo metade dos recursos oriundos da União e a outra do Estado.

"Vai ser o Eixo Sul, saindo da BR-232, em Moreno, até o Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Vai permitir mais eficiência logística", detalhou a governadora, durante evento da Stellantis, em Goiana, quando a empresa divulgou investimentos no valor de R$ 13 bilhões no Estado até 2030.

A obra está incluída no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e deve se estender até o final de 2026. A governadora falou também sobre quando o Arco Metropolitano chega em Goiana. Segundo ela, esse trecho faz parte da segunda etapa. "A gente vai, ao lado das obras do Eixo Sul, focar no Eixo Norte e garantir a conclusão do projeto, definindo o traçado e permitir uma modelagem com parceria privada", disse a gestora.

Stellantis

A governadora ainda destacou que os novos investimentos da Stellantis foram possíveis graças aos benefícios fiscais garantidos pela articulação do Estado. "Para fazer Pernambuco mais competitivo, que tem sido grande parte do nosso trabalho, a gente precisou garantir a renovação dos benefícios fiscais na reforma tributária para a indústria automobilística, para o Nordeste brasileiro, essa foi uma luta travada com o apoio dos deputados federais e senadores pernambucanos, com o presidente Lula (PT), que permitiu essa renovação, para que esses investimentos hoje pudessem ser anunciados", observou.

