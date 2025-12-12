A- A+

Mobilidade Arco Metropolitano inicia obras e promete transformar mobilidade na RMR Com investimento de R$ 632 milhões, obra promete desafogar o trânsito na RMR, impulsionar a logística e inaugurar um novo ciclo de desenvolvimento integrado entre Estado e governo federal

Uma das promessas de campanha da governadora Raquel Lyra, deixou o papel e foi posta em prática. O trecho Sul do Arco Metropolitano, projeto esperado por anos desde antes do seu mandato, teve início nesta sexta-feira (12).

"Essa obra do Arco Metropolitano marca uma nova história para a Região Metropolitana do Recife. Ela é a nova BR-101. Vai garantir que as pessoas possam ter mais tempo com suas famílias, encurtar distâncias e permitir deslocamentos mais rápidos para o trabalho, para casa ou para a faculdade", afirmou a gestora.

Com 25,32 quilômetros de extensão, o corredor estratégico vai do entroncamento da BR-232, em Moreno, até o entroncamento com a BR-101, no Cabo de Santo Agostinho. As obras receberão investimento de aproximadamente R$ 632 milhões, por meio do Programa PE na Estrada.

Embora o prazo contratual seja de dois anos, o governo afirma que tentará antecipar a entrega. "O Arco Metropolitano vai permitir mais competitividade, eficiência, melhor entrega da produção e menos trânsito na Região Metropolitana do Recife. Portanto, mais qualidade de vida para nossa população", declarou a governadora.

Durante o discurso, Raquel Lyra ainda fez questão de frisar a parceria com o governo federal, que também é responsável pelo custeio do Arco Metropolitano. "Agradecer ao presidente Lula que não tem nos faltado. Tivemos junto aqui na semana passada. Esse é recurso dessa obra é com o dinheiro do governo do estado, mas a próxima etapa vem com dinheiro do governo federal", ressaltou.

A vice-governadora Priscila Krause destacou o simbolismo do Arco Metropolitano e a superação de um descrédito histórico em torno da obra. "Dentre essas coisas muito difíceis de acontecer, eu achava que uma delas era o Arco Metropolitano. Mas eu não só vivi para ver, como estou fazendo parte, a partir da liderança da governadora Raquel Lyra, da transformação desse sonho em realidade", afirmou.

Priscila lembrou que o Arco Metropolitano foi usado por muito tempo como promessa e moeda de troca para atrair investimentos a Pernambuco, e que o não cumprimento dessas promessas abalou a confiança do setor produtivo no Estado. Ainda segundo Priscila, a obra vai além da mobilidade.

"O que a gente faz hoje não é apenas iniciar uma intervenção que vai melhorar a vida de quem circula pela Região Metropolitana. É uma obra que atrai desenvolvimento, que repara o que não foi feito no passado e que sinaliza para um futuro que já está presente em Pernambuco", completou.

Anfitrião do evento, o prefeito de Moreno, Edmilson Cupertino, elogiou a governadora e apostou que as obras "destravarão" economicamente a cidade. "A gente sabe que ela (Raquel) tem compromisso com a cidade. (...) Moreno passou muito tempo atrasado no tempo. Com esse trabalho da governadora Raquel Lyra, Moreno vai crescer muito", disse.

Escoamento

"Existe um Pernambuco antes da 232, e vai existir um Pernambuco antes e depois do Arco Metropolitano", afirmou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho. Ele destacou que a nova via vai transformar o fluxo logístico do estado.

Segundo o secretário, todo ônibus ou caminhão que chega do interior pela BR-232 vindo de regiões como Petrolina, Serra Talhada, Arcoverde, Salgueiro, por exemplo, e segue em direção ao Recife, não precisará mais entrar na capital. "Daqui a dois anos, esse tráfego poderá seguir por Moreno e sair direto no Cabo, próximo ao hospital, permitindo o escoamento rápido para o Sul do país ou diretamente para o Porto de Suape", explicou.

Com as obras já autorizadas, o corredor vai ser trabalhado nas duas frentes - simultaneamente (BR 232 e BR 101) - até que se encontrem. "Toda a burocracia,como licenças ambientais, está tudo liberado, a gente tem licença de instalação da Companhia Pernambucana do Meio Ambiente (CPRH) para o início aqui na BR-232 e as apropriações também", ressaltou o diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem em Pernambuco (DER-PE), André Fonseca.

Trecho Norte

O segmento que começa a ser executado agora é considerado o de implantação mais simples, por não envolver entraves ambientais. No Arco Norte, porém, os impasses permanecem e o traçado definitivo ainda depende de ajustes técnicos. Segundo Raquel Lyra, a proposta revisada foi encaminhada ao Ministério dos Transportes há cerca de um ano.

A estimativa é de que o eixo norte, ao sair do papel, conecte o polo industrial de Goiana ao Complexo de Suape. Os recursos previstos para essa etapa, segundo a gestora, virão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em aproximadamente R$ 540 milhões.

Raquel Lyra explicou que o Arco Metropolitano foi dividido em três etapas para garantir a viabilidade da obra. De acordo com chefe de estado, a segunda etapa, que vai da PE-408, em Paudalho, até a BR-232, será licitada entre janeiro e fevereiro, e ainda reforçou que o estado trabalhará para viabilizar a terceira etapa. "Me perguntam se vamos concluir a obra, se faremos a terceira etapa. É claro que vamos. Assim como na retomada da Transnordestina, precisamos do primeiro quilômetro para que a população veja, compreenda e acredite."

O presidente do DER, André Fonseca, explicou sobre a situação do Arco Norte e o cronograma de negociações. "No Arco Norte, ainda estamos na fase de definição do traçado. Existem três alternativas sendo estudadas para identificar a melhor. A partir disso, iniciamos as negociações necessárias para o começo efetivo da obra", explicou.

Segundo ele, o foco imediato é a execução dos 25 quilômetros do trecho sul e o entendimento com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) sobre o segmento complementar, de mais 20 quilômetros. "O DNIT fez algumas solicitações de melhorias no projeto; o DER está realizando esses ajustes e, até o início de fevereiro, vamos entregar tudo o que foi pedido. O governo está pactuado com o governo federal para, em ato contínuo e de curto prazo, viabilizar a licitação desse outro trecho e concluir o Arco Sul", afirmou Fonseca.

Entorno

Com impacto direto nas cidades da Região Metropolitana do Recife, o Arco Metropolitano promete movimentar a economia local e gerar empregos nos municípios do entorno. A governadora Raquel Lyra destacou o compromisso do estado com a contratação de mão de obra da região. "Queremos que esses 500 empregos sejam gerados aqui mesmo: no Cabo de Santo Agostinho, em Jaboatão, em Moreno. Trabalhem no fim de semana que a gente paga hora extra. Faça a medição que eu pago em cinco dias. A gente tá com o dinheiro depositado em conta", afirmou.

O diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, reforçou o impacto logístico da obra.

"Será importantíssima para a economia de Pernambuco. Vai ligar o polo industrial do norte ao Porto de Suape. Como presidente de Suape, estou muito feliz, porque é uma obra estruturadora que melhora a competitividade e as condições logísticas do porto. E ainda reduz o trânsito no Recife, já que os caminhões passarão a contornar a cidade em vez de entrar nela", destacou.

O diretor Comercial & Logística da fábrica de alimentos Capricche, Alberto Torres, cuja unidade fica ao lado da área onde as obras foram iniciadas, mensurou o impacto direto do Arco Metropolitano na operação da empresa.

"Estamos muito felizes, porque sabemos que essa obra vai mudar completamente a nossa capacidade de escoamento de cargas. Com o Arco, a Região Metropolitana será desafogada, e isso eleva o nosso nível de serviço para os clientes daqui e de todo o Estado", afirmou.

