Arcoverde terá o primeiro hospital-dia do interior de Pernambuco

Interior de Pernambuco, Arcoverde, terá seu primeiro hospital-dia: o San Camilo, que está em construção e ficará pronto no segundo semestre de 2023. O investimento será de R$ 9 milhões, e contará com o financiamento do Banco do Nordeste (BNB). O contrato de crédito foi assinado nesta segunda-feira, 20, no Recife. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

O empreendimento é dos médicos e irmãos Breno e Thiago Siqueira Fernandes, naturais do interior e sócios do negócio. A ideia se deu pelo Estudo de Viabilidade onde mostrou que havia um déficit de leitos na região de Arcoverde e uma demanda reprimida por cirurgias que só aumentou no pós-covid por causa da suspensão das cirurgias eletivas desde o início da pandemia.

De acordo com o cardiologista, sócio e CEO do Hospital San Camilo, Breno Fernandes, a Organização Mundial de Saúde estima que são necessários três leitos hospitalares para cada mil habitantes. “Na região de Arcoverde há um déficit de 800 leitos. Além disso, considerando o perfil epidemiológico e sua evolução, observamos que a demanda da sociedade por serviços assistenciais só tende a crescer. Ademais, é necessário considerar um movimento de desospitalização e o crescimento de clínicas e hospitais que absorvem demandas antes atendidas em hospitais gerais”, afirma.

A expectativa é atender em torno de 600 mil pessoas, residentes num raio de 75 quilômetros de Arcoverde, município conhecido como o Portal do Sertão por ser o primeiro após a região do Agreste.

“O nosso projeto terá capacidade de triplicar a oferta de leitos e salas cirúrgicas que iremos oferecer na primeira fase. Ele irá evoluir de acordo com a demanda do mercado. Podemos avançar em curto prazo, graças ao formato da construção”, diz o CEO do San Camilo, o cardiologista Breno Siqueira Fernandes.

O San Camilo será construído em duas fases. A primeira, já iniciada, conta com recursos do financiamento da linha FNE Saúde. Nesta primeira etapa terá um centro cirúrgico, com duas salas de cirurgia e seis leitos de observação; um centro próprio de esterilização e oito leitos para pacientes que precisam ficar internados por períodos acima de 12 horas e de 24 horas. Ela inclui ainda salas para atendimento ambulatorial de médicos que vão atuar em parceria com o hospital.

“Vamos ter equipamentos de ponta, com sistemas automatizados que irão facilitar a comunicação e a gestão hospitalar. Teremos um hospital tecnológico e humanizado, oferecendo um serviço de alta qualidade aos nossos pacientes”, ressalta o CEO.

O projeto do San Camilo foi idealizado junto com a MCA e Consultores Associados. A execução está a cargo da construtora CB Engenharia e já emprega muitos operários da construção civil, com previsão de término em agosto de 2024.

De acordo com o superintendente do BNB em Pernambuco, Pedro Ermírio de Almeida Freitas Filho, o plano irá facilitar o acesso da população a serviços importantes com equipamentos modernos e baixo custo. “Além de ter um custo direto mais acessível, reduz custos indiretos como deslocamentos, hospedagem e despesas com acompanhamento de parentes. Outro impacto importante é a geração de negócios na região. O setor de saúde tem essa característica. Você tem a parte de diagnóstico de imagem, fornecimento de materiais e outros serviços atrelados que surgem ao redor desse tipo de equipamento. Essa atração de novos investimentos gera emprego e renda em uma região do interior do estado”, diz.

