Inteligência Artificial Áreas de TI e atendimento ao cliente lideram experimentação de IA nas empresas brasileiras Estudo da consultoria Bain & Company mapeou o estágio de adoção da inteligência artificial entre negócios do país. Para seis em cada dez executivos, tema está entre as prioridades estratégicas para a empresa

A maioria dos executivos brasileiros já elenca a inteligência artificial (IA) como um tema prioritário e um terço diz que suas empresas têm ao menos um projeto com a tecnologia em estágio avançado. As informações fazem parte de um estudo da Bain & Company, divulgado em primeira mão pelo Globo.

A pesquisa, feita em setembro, ouviu 120 executivos em cargos seniores de empresas de grande porte. Desses, 58% afirmam que a IA está entre as cinco estratégias prioritárias da empresa. Globalmente, esse percentual está em 86%, mostra a consultoria americana, que é uma das parceiras da OpenAI para uso corporativo do ChatGPT.

Esse é o segundo levantamento feito pela Bain neste ano para medir o grau de interesse e de adoção da IA entre empresas. A primeira foi realizada em maio e indicava que o tema era prioritário na amostragem global, para 40% dos líderes empresariais.

Felipe Fiamozzini, sócio associado e um dos integrantes da equipe de Análise Avança da consultoria, diz que a aceleração da tecnologia tem sido acompanhada também pelo interesse crescente do setor corporativo pelas ferramentas de IA. No Brasil, ele indica que empresas do setor financeiro e do varejo são as que mais vêm buscando a tecnologia.

— São segmentos que, tradicionalmente, investem bastante em ferramentas de atendimento. E essa é uma possibilidade de aumentar a produtividade e a personalização — diz o Fiamozzini. — É importante as empresas começarem a aplicação, mesmo que experimental, para desenvolver uma curva de aprendizado.

Nos últimos meses, a disponibilização de serviços corporativos de IA tem se multiplicado. Entre as gigantes de tecnologia, a corrida tem a liderança da Microsoft, parceria da OpenAI, do Google, em serviços de IA no braço de nuvem, e com a Amazon, que criou uma série de produtos de cloud para empresas que querem criar seus próprios modelos. .

TI e atendimento são as que mais avançam na IA

Segundo o estudo, 30% das empresas consultadas têm ao menos um caso de uso com IA em estágio avançado. A pesquisa mostra que a falta de entendimento sobre a tecnologia (37%), preocupações sobre segurança de dados (21%) e falta de profissionais qualificados (20%) são os principais entraves das companhias para embarcar na tecnologia.

Entre aquelas que adotam a IA, a maior parte tem projetos avançados nas áreas de Tecnologia de Informação (TI), especificamente para programação de códigos, e no setor de atendimento ao cliente. A terceira área que puxa a implementação da inteligência artificial é a administrativa, com foco em automação de processos.

No caso das equipes de desenvolvimento de software, os modelos (de IA) ajudam os profissionais a escrever, revisar e documentar códigos mais rapidamente, o que aumenta a produtividade.

— Esse é o caso de uso que mais vemos que as empresas têm adotado, até porque essa é uma tecnologia que já está mais madura, com sistema de programação que já embarcam a IA. É um caso em que as empresas não precisam compartilhar dados proprietários, o que facilita — diz Fiamozzini.

Para a área de atendimento ao cliente, o sócio da Bain explica que a maior parte das empresas vêm usando a inteligência artificial como ferramenta auxiliar para as equipes comerciais, de vendas e de operação, além de ajudar a customizar sistemas que já são automatizados.

