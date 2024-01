A- A+

RECUPERAÇÃO Arena de Pernambuco começa o ano com gramado recuperado e pronta para receber novos eventos Além do campo, outras áreas importantes da Arena também foram restauradas

A Arena de Pernambuco passou por um processo de recuperação e apresenta um cenário diferente do que era visto um ano atrás. O gramado foi recuperado e está em perfeitas condições para receber jogos de futebol e outros eventos.

Além do campo, outras áreas importantes da Arena também foram restauradas, como a limpeza da fachada e a troca das lâmpadas do sistema de iluminação. Essas melhorias visam tornar a Arena um local mais moderno e atrativo para os eventos que recebe.

"Um ano se passou. No ano passado estivemos aqui para mostrar a situação do gramado da Arena de Pernambuco e o cenário era de que o Sport tinha um jogo cancelado por falta de condição do Estádio. Hoje, depois de muita dedicação e trabalho, nós iniciamos o ano, e no mesmo dia 4 de janeiro, o gramado está em perfeitas condições para o campeonato pernambucano", destaca o Secretário de Turismo Daniel Coelho.

"Além do gramado também temos uma série de melhorias, como a recuperação das arquibancadas e fachadas. Temos a recuperação do auditório, que voltou a funcionar. E o melhor disso é que diminuiu o custo para a população pernambucana na manutenção da Arena de Pernambuco. Tudo que a população merece é que se tenha um equipamento bem cuidado para que todo mundo tenha um grande campeonato pernambucano", concluiu.

Ao longo do ano de 2023, a Arena sediou mais de 50 eventos institucionais e foi palco para mais de 100 eventos privados. Além disso, foram realizados mais de 55 tours.

A Arena de Pernambuco foi construída para sediar a Copa do Mundo de 2014 e, desde então, recebeu diversos eventos, incluindo jogos da Copa América de 2019, jogos da Seleção Brasileira e jogos da Copa do Nordeste. Neste ano, o estádio também será utilizado pelo Retrô FC e pelo Sport Clube do Recife.

