Arena Digital Evento reúne, neste sábado (15), no Recife, empreendedores e influenciadores digitais Arena Digital será realizada das 9h às 19h, na sede do Sebrae Recife

Durante dez horas, neste sábado (15), interessados em empreender ou somente compreender melhor o universo digital podem participar do workshop realizado na sede do Sebrae Recife, na Ilha do Retiro.



O evento, das 9h às 19h, é realizado pela Revolução Digital em parceria com o Sebrae e reúne palestras de empreendedores e influenciadores da área: Felipe Pereira, CEO da Unu Digital; de Lucas Bernardes, fundador da Copfy; Rafael Kiso, fundador da MLabs; Raphael Mattos, um dos maiores influenciadores de empreendedorismo do Brasil; e Pedro Machado, mentor e coach de vendas.

“Todos os palestrantes criaram negócios dentro deste universo que fizeram sucesso. Traremos toda essa expertise para quem quer começar ou para quem já atua na internet e quer melhorar os resultados”, explica Pedro Pereira, que também é um dos idealizadores da Revolução Digita

Para participar, é preciso fazer a inscriçã no site da Arena Digital - o ingresso custa R$ 3487.



Serviço

Arena Digital

Sábado (15/04)

Das 9h às 19h

Sebrae Recife - rua Tabaiares, 360, na Ilha do Retiro, Recife.

https://eventoarenadigital.com.br/

