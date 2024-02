A- A+

CARNAVAL DO RECIFE Arena Gastronômica da Abrasel encerra carnaval com saldo positivo Associação registrou faturamento de R$ 1 milhão somando todos os dias de operação

Com um total de 56 mil pessoas atendidas, a Arena Gastronômica da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) registrou um faturamento de R$ 1 milhão durante os dias de operação no Carnaval do Recife, no Recife Antigo.

Além de contribuir para a economia local, o espaço também teve um impacto no mercado de trabalho, gerando 360 empregos diretos e 1500 indiretos.

Em parceria com a ASA, a Associação ainda fez o recolhimento de 300 litros de óleo usado para reciclagem.

Ao longo de 86 horas de funcionamento, a Arena Gastronômica ofereceu desde refeições completas até lanches rápidos.

"Estamos muito satisfeitos com o sucesso da Arena Gastronômica este ano. Além de proporcionar uma experiência gastronômica única, contribuímos significativamente para a economia local e para a promoção da cultura culinária pernambucana", afirmou Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

A iniciativa foi realizada em parceria com a Prefeitura do Recife e sob o comando da Secretaria de Turismo e Lazer.

Entre os restaurantes participantes da Arena 2024 estão Plim Pizza, Turma do Ragú, Hakata, Casa da Macaxeira, Wayne's Burger, My Burger, Crepitxo, Rei da Coxinha, Espetinho da Ceça, República dos Pastéis, Big Sur, Degusta, Mamibigi e Pop Corn Doce Infância. As operações foram escolhidas para oferecer uma ampla variedade de pratos aos foliões.

