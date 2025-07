A- A+

Empregos Arena GO movimenta a Feira de Empregabilidade com serviços, qualificação e oportunidades no Recife Programação gratuita inclui oferta de vagas de emprego e orientação para o mundo do trabalho

A Prefeitura do Recife realiza, nesta quarta-feira (23), mais uma edição do Arena GO, ação voltada à qualificação profissional e empregabilidade. O evento acontece das 9h às 13h, na unidade do Grau Profissionalizante, localizada na Rua Conde da Boa Vista, nº 1.234, no bairro da Soledade. A participação é gratuita e aberta ao público.

A programação inclui oferta de vagas de emprego, orientação profissional, corte de cabelo, sessões de massoterapia e ações voltadas ao bem-estar e autoestima. Estarão presentes instituições como a Agência de Emprego do Recife, o Fórum de Aprendizagem de Pernambuco (Forap), o IEL/FIEPE e a Jala University.

Promovido pelas secretarias de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e de Trabalho e Qualificação Profissional, o Arena GO tem percorrido diferentes bairros da cidade com o objetivo de conectar a população a oportunidades de trabalho, formação e inclusão produtiva.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, Rafael Cunha, a iniciativa representa um avanço importante na política de inclusão produtiva do município. “O Arena GO aproxima a população de oportunidades reais de qualificação e empregabilidade. Ciência, tecnologia e inovação caminham junto com o desenvolvimento humano e a melhoria da qualidade de vida”, destacou.

A secretária do Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão, destaca a importância da realização do evento. "Com o Arena GO, chegamos às pessoas com os serviços que podem ser encontrados na nossa plataforma. Lá, é possível achar a melhor oportunidade para se qualificar no curso que mais se identifica ou a vaga de emprego que vai fazer sua carreira decolar. Queremos fazer, cada vez mais, esse match entre as oportunidades e as pessoas da nossa cidade", explicou.

Com foco em fortalecer o ecossistema de inovação e formação profissional, o Arena GO promove conexões estratégicas entre quem busca uma chance no mercado e quem oferece formação, orientação e portas de entrada para o futuro do trabalho.

