Arena GO Recife promove atividades com foco em emprego, empreendedorismo e bem-estar Iniciativa da Prefeitura do Recife ocorre nesta terça (21) e quarta (22)

O programa Arena GO Recife terá duas edições nesta terça (21) e quarta-feira (22). A iniciativa tem por objetivo promover empregabilidade, empreendedorismo e bem-estar.

A ação é promovida pelas secretarias de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e de Trabalho e Qualificação Profissional. Os eventos são gratuitos e abertos ao público.

As ações ocorrem, respectivamente, no Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, e na sede do Grau Profissionalizante/Técnico, na Avenida Conde da Boa Vista, das 9h às 14h em ambos os casos.

A edição no Compaz Eduardo Campos é voltada ao fortalecimento do ecossistema empreendedor da cidade. O evento vai reunir instituições e empresas parceiras que oferecem capacitações, consultorias, orientações e linhas de apoio para quem deseja iniciar ou aprimorar um negócio.

Entre os parceiros confirmados estão o Sebrae-PE, o Banco do Nordeste do Brasil, a Sala de Empreendedorismo, a Escola de Empreendedorismo do Recife, o Santander, a OAB-PE e a Fecomércio-PE, que estarão no local oferecendo informações sobre crédito, formalização e capacitação.

"A Arena GO Empreendedorismo reforça nossa ação efetiva voltada para quem busca crescer, se formalizar e se capacitar. É uma oportunidade de criar conexões e abrir novos caminhos para quem acredita no seu potencial e busca sua autonomia econômica”, destacou a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Isabella de Roldão.

Para o secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, a iniciativa fortalece o ambiente de inovação e empreendedorismo na cidade.

"Queremos aproximar as pessoas das oportunidades e dos parceiros que podem ajudá-las a tirar suas ideias do papel e transformar o conhecimento em negócios competitivos e sustentáveis”, disse.

Na quarta-feira (22), o evento será realizado na Avenida Conde da Boa Vista, nº 1234. O foco será a geração de emprego e a qualificação profissional, com atendimentos da Agência de Emprego do Recife, Sala do Empreendedorismo, Banco do Nordeste do Brasil e Cadastro de Jovem Aprendiz.

O público também terá acesso a orientações sobre abertura de negócios, acesso a crédito e capacitação para o mercado de trabalho.

Em celebração ao Outubro Rosa, o evento terá ainda uma programação voltada à saúde e autocuidado, organizada pelo Distrito Sanitário local, com atendimentos, orientações preventivas e serviços voltados ao público feminino.

