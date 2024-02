A- A+

NEGÓCIOS Arezzo e Grupo Soma, dono de Hering e Farm, acertam fusão e formam gigante da moda varejista As companhias acerteram neste domingo a fusão dos dois grupos, informou o Valor

A Arezzo e o Grupo Soma, dono das marcas Hering, Farm e Animale, entre outras, acertaram neste domingo (4) o acordo de fusão e devem assinar ainda hoje os termos da operação. A informação foi publicada pelo Valor.

As tratativas foram confirmadas pelas companhias em fatos relevantes divulgados na última quarta-feira. Em comunicado ao mercado, elas informam que associação aconteceria a partir da combinação de ações - "mediante a junção de suas operações e bases acionárias, envolvendo as ações das respectivas companhias e a governança compartilhada do negócio combinado", informa o documento.

Com a fusão, as empresas vão criar uma gigante varejista, com valor de mercado combinado de cerca de R$ 13 bilhões, além 2 mil lojas e mais de 20 marcas sob o mesmo guarda-chuva.

A empresa terá como CEO Alexandre Birman, que hoje ocupa o cargo na Arezzo. Roberto Jatahy, CEO do Grupo Soma, permanece à frente das marcas do Soma, segundo informaram as empresas na quarta-feira.

De acordo com o Valor, a assinatura que formaliza o acordo deve acontecer ainda neste domingo, após análise de opinião independente, processo que inclui validação por meio de analistas e consultores externos.

A notícia das negociações, veiculadas primeiro pelo site NeoFeed, levaram a uma disparada das ações das duas companhias. Os papéis da Arezzo encerraram a sexta-feira com alta de 8,65% no acumulado da semana e valor R$ 62,80; as ações do Grupo Soma valorizaram 10,94%, e passaram a ser negociadas a R$ 7,71.

