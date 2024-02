Arezzo e Soma querem disputar mercado global: conheça os maiores conglomerados de moda e beleza

A- A+

Quando a união dos grupos Soma e Arezzo se concretizar, o que deve acontecer em 2025, vai surgir uma companhia gigante dona de marcas conhecidas em diferentes segmentos e padrões de consumo.

Na manhã de ontem, executivos das duas empresas apresentaram os planos para a fusão. Um dos objetivos é disputar o mercado internacional de moda. As marcas brasileiras do setor têm crescido lá fora, mas esse é um mercado de peixe grande.

Esse tipo de fusão e reunião de diferentes marcas de moda e beleza é uma tendência já consolidada lá fora, onde operam grandes conglomerados. Conheça, a seguir, os principais.

Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH)

O primeiro lugar no ranking dos maiores conglomerados de moda e beleza é do poderoso grupo francês LVMH, a maior empresa de luxo do mundo.

A LVMH tem sob seu comando 75 marcas de prestígio como Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi, Marc Jacobs e Tiffany, e à frente do grupo está o empresário francês Bernard Arnault, CEO e Presidente, desde 1989, quando se tornou seu acionista majoritário.

A LVMH também é dona da gigante Sephora e marcas de beleza como Guerlain, Benefit, Makeup Forever e Fenty Beauty.

Grupo Kering

Logo atrás da LVMH, vem outro conglomerado francês, o grupo Kering, proprietário das marcas Gucci, Balenciaga, Saint Laurent e outras, sob comando de François-Henri Pinault que é presidente do grupo e CEO.

A Gucci é responsável por mais da metade das vendas da Kering, a Saint Laurent é a segunda principal marca do grupo e a Bottega Veneta, a terceira.

Grupo Prada

O grupo Prada é um pouco menor, mas não menos importante, principalmente no mundo da moda. Formado pela Prada, Miu Miu, Church’s, Car Shoe (as duas últimas, marcas de calçados), a confeitaria Marchesi e a equipe de vela Luna Rosa.

Estée Lauder Group

A americana Estée Lauder Group atua em mais de 150 países e conta com um invejável portfolio de 25 marcas de luxo de beleza, entre maquiagem, skincare, perfumes e cuidados para cabelos, como Clinique, Aveda, Jo Malone, MAC e Tom Ford Beauty.





Sua história começa em 1946 com o lançamento da própria marca Estée Lauder, a partir da união de um casal que decide ser par também nos negócios: Estée, responsável pelos produtos, e Joseph Lauder, seu marido, cuidando da estrutura financeira e de operações da empresa.

Chanel Group

Chanel Limited é um dos grupos que mais crescem no mundo, em termos de vendas, só perdendo para a LVMH. A estratégia de fusões e aquisições da Chanel é focada na integração vertical e inovação em materiais sustentáveis e não planeja nenhuma aquisição de grandes marcas de luxo.

A Chanel já adquiriu mais de 50 empresas, principalmente pequenas fábricas e especialistas essenciais para desenvolver sua expertise.

L'Oreal Luxo

A francesa L’Oreal conta no seu portifólio com mais de 36 marcas como Kiehl’s, Lancôme, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Ralph Lauren e Maybelline New York.

No Brasil, quarto maior mercado de beleza do mundo, o grupo completou 60 anos de atuação e é um dos líderes no setor de beleza do país.

A neta do fundador da L’Oréal é atualmente a mulher mais rica do mundo, segundo o ranking da Forbes. Sua fortuna é avaliada em US$ 82 bilhões (R$ 385,4 bilhões). Atual presidente da companhia, ela detém, com sua família, 33% de participação no negócio.

Bettencourt herdou a L’Oréal em 2017, quando sua mãe, Liliane Bettencourt, morreu aos 94 anos.

Richemont

A Richemont é um conglomerado empresarial de artigos de luxo sediado na Suíça, proprietária de marcas como Alaïa, Az Factory, Chloé, Montblanc, Cartier, Van Cleef & Arpels, Baume & Mercier e Piaget, dentre outras.

Foi fundado em 1988 pelo sul-africano Anton Rupert. É o terceiro maior grupo do mundo do setor, atrás da LVMH. O grupo também tem participação em marketplaces on-line como Net-A-Porter, Mr. Porter e Yoox.

