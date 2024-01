A- A+

América do Sul Argentina: auxiliares de Milei dizem que reunião com FMI foi 'positiva' Equipe econômica não dá detalhes sobre discussão

Sem dólares nas reservas do Banco Central argentino, o governo de Javier Milei vem tentando convencer o Fundo Monetário Internacional (FMI) a liberar recursos dentro do acordo de US$ 44 bilhões, firmado em 2018.

Uma missão do organismo se reuniu na Casa Rosada com a equipe econômica, depois de conversas com técnicos durante o fim de semana. O governo informou apenas que “a reunião foi positiva”.

Pelo lado argentino, participaram do encontro o ministro da Economia, Luis Caputo, e o chefe de Gabinete, Nicolás Posse. Da parte do FMI estavam o vice-diretor do Departamento de Hemisfério Ocidental, Luis Cubeddu, o chefe da missão, Ashvin Ahuja, e o representante do Fundo na Argentina, Ben Kelmanson.

Segundo fontes, as partes decidiram informar os resultados da missão em um comunicado conjunto, depois de terminada a visita dos representantes do FMI. Isso ocorreria, disseram essas fontes, “nos próximos dias”.

Perguntada se o FMI mostrou satisfação com as novas metas do programa e as reformas propostas, a equipe econômica não quis comentar. Também não falou sobre a possibilidade de o organismo liberar um novo desembolso para o país.

O governo espera conseguir um waiver (perdão) para as metas não cumpridas da sétima revisão do acordo, feita no ano passado, ainda na administração Alberto Fernández, e destravar a liberação de US$ 3,28 bilhões.

Escalada do dólar

Hoje vencem juros de títulos, no montante de US$ 1,5 bilhão, e no fim do mês será preciso pagar US$ 1,92 bilhões ao FMI. O BC argentino não tem mais dólares. O último vencimento com o Fundo foi pago com um crédito obtido junto ao CAF, banco de desenvolvimento de América Latina e Caribe.

Além disso, a moeda americana não para de subir frente ao peso. O chamado dólar CCL (usado para aplicações no exterior) chegou a ser negociado ontem pela cotação recorde de 1.201 pesos, alta de 5,4% no dia. Já o dólar blue (paralelo) avançou 2,4%, a 1.050 pesos.

Na quinta-feira, a porta-voz do Fundo, Julie Kozack, fará em Washington a primeira entrevista coletiva do ano. A expectativa é que ela comente sobre a missão do organismo na Argentina.

