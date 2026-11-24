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Recessão Argentina entra em recessão técnica, estimam economistas, após dois trimestres de retração Economia cresceu 1,1% no mês, mas avanço foi insuficiente para reverter trajetória acumulada no terceiro trimestre

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A economia argentina voltou a apresentar números negativos em setembro. Apesar da recuperação em relação ao mês anterior, economistas já afirmam que o país entrou em recessão técnica.

O nível de atividade caiu 1,2% na comparação com setembro do ano passado. Já na série com ajuste sazonal, houve avanço de 1,1%, insuficiente para reverter a contração acumulada no terceiro trimestre.

Os dados do Estimador Mensal de Atividade Econômica (EMAE), divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), mostram que a economia argentina perdeu fôlego.

Com o resultado de setembro, a atividade completou três meses seguidos de queda na comparação com o mesmo período do ano anterior. Com isso, o crescimento acumulado de janeiro a setembro ficou em 1%, menos da metade dos 2,2% registrados até junho.

Recessão técnica

Os números reforçam a possibilidade de que o país tenha entrado em recessão técnica. Pelos cálculos de economistas, a atividade caiu 1,8% no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores. No segundo trimestre, já havia recuado cerca de 1%.

Se essa trajetória for confirmada pelos dados oficiais do Produto Interno Bruto (PIB), que serão divulgados em 16 de dezembro, a Argentina terá registrado dois trimestres consecutivos de retração, critério que caracteriza uma recessão técnica.

O Indec também revisou os números dos meses anteriores. A alta de agosto em relação a julho passou de 0,1% para 0,4%, enquanto a queda na comparação anual foi reduzida de 1,7% para 1,6%. Em julho, a retração mensal também foi revista para baixo, de 2,8% para 2,5%.

Mesmo com os resultados melhores de agosto e setembro, a recuperação ainda não compensou as perdas acumuladas em julho, segundo estimativas de economistas. O nível de atividade em setembro estava 2,4% abaixo do registrado em dezembro de 2025 e 2,8% inferior ao de março deste ano.

Outro sinal de estagnação vem do indicador chamado "tendência-ciclo", que elimina oscilações pontuais para mostrar para onde vai a economia. De acordo com a nova série do Indec, o índice não apresenta variações percentuais significativas há oito meses.

Caputo destaca estabilidade e revisões nos dados

O ministro da Economia, Luis Caputo, comentou os números em sua conta na rede social X. Ele destacou que o indicador de tendência-ciclo ficou estável em relação a agosto e está 6,1% acima do patamar de dezembro de 2023.

Caputo também ressaltou que o Indec revisou os resultados mensais de julho e agosto em relação ao relatório anterior.

A postagem foi prontamente compartilhada pelo presidente Javier Milei, que endossou os números do ministro e escreveu "MAGA!", sigla usada por ele como Make Argentina Great Again, em referência ao slogan de Donald Trump.



O que dizem os analistas

O economista Gabriel Caamaño, diretor da consultoria Outlier, disse que o resultado veio em linha com suas expectativas e avaliou que a recessão técnica está praticamente confirmada.

Caamaño, porém, acredita que a recessão será passageira. Segundo ele, as altas de agosto e setembro já permitiram recuperar pouco mais da metade das perdas de julho. Além disso, mesmo que a atividade fique estagnada no restante do ano, mantendo o nível de setembro, o quarto trimestre ainda registraria crescimento de 0,8% em relação ao terceiro.

— Os indicadores de outubro mostram que a economia continua se recuperando, embora em ritmo menor do que em setembro — afirmou o economista, que projeta alta mensal de 0,5% a 0,6%.

O economista Claudio Caprarulo, diretor da consultoria Analytica, também considerou o resultado esperado. Seu indicador de atividade apontava crescimento de 1% em setembro, o que, na visão dele, reforça o diagnóstico de recessão.

— Se o nível de atividade permanecer, em média, estável durante o quarto trimestre, a economia crescerá apenas 0,3% em relação a 2025 — disse.

Caprarulo acrescentou que o mercado interno continua enfrentando dificuldades e que o cenário financeiro também se tornou um obstáculo, com a alta do risco-país e o aumento da diferença entre as cotações do dólar.

Indústria e comércio seguem em queda; mineração lidera altas

A indústria de transformação caiu 1,8% e o comércio atacadista e varejista, incluindo os serviços de reparação, recuou 2,2%, ambos em relação a setembro do ano passado.

Embora as quedas tenham sido menores do que as registradas em agosto, os dois setores, importantes empregadores no país, retiraram juntos 0,55 ponto percentual do indicador geral.

A pesca registrou tombo de 48,6%, enquanto a agricultura e a pecuária recuaram 2%. Também houve quedas na administração pública (-1,7%), no transporte e nas comunicações (-0,7%) e na educação (-0,5%), entre outras atividades.

Entre os setores que cresceram, a liderança ficou novamente com a exploração de minas e pedreiras, que inclui a produção de petróleo e gás e tem em Vaca Muerta um de seus principais motores. A atividade avançou 11,1% em relação a setembro do ano passado.

Também tiveram alta os serviços de eletricidade, gás e água (4%), a construção (3,5%), os hotéis e restaurantes (3,4%) e os serviços sociais e de saúde (0,7%).

Mas o desempenho dessas cinco atividades não foi suficiente para compensar a deterioração do restante da economia. A mineração, que continua sendo o principal motor de crescimento, contribuiu sozinha com 0,46 ponto percentual para o EMAE, menos do que o impacto negativo da intermediação financeira.

Em outra publicação nesta terça-feira, Caputo aproveitou para compartilhar informações sobre o desempenho de Vaca Muerta. Recentemente, o governo aprovou a entrada no Regime de Incentivo para Grandes Investimentos (RIGI) do projeto Argentina LNG, desenvolvido por YPF, Eni e XRG, que prevê investimentos de US$ 50,75 bilhões até 2050.

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