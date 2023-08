A- A+

Comércio Argentina proíbe exportação de carne bovina por 15 dias após desvalorização do peso Embarques foram suspensos enquanto frigoríficos e o governo negociam acordo sobre níveis de preços

A Argentina, uma das maiores exportadoras de carne bovina do mundo, suspendeu as exportações por duas semanas enquanto o país se recupera de uma desvalorização da moeda depois que o candidato presidencial Javier Milei venceu as eleições primárias em 13 de agosto.

Os embarques de toda a carne bovina foram suspensos enquanto os frigoríficos e o governo chegam a um acordo sobre novos níveis de preços, segundo um porta-voz da alfândega da Argentina. "Até que haja um acordo, não serão concedidas permissões de exportação", disse um comunicado.

A Argentina está se preparando para que a inflação galopante do país se acelere ainda mais depois que o governo, sem dinheiro, ficou sem dólares para defender o peso e deixou que ele despencasse 18% da noite para o dia, quando Milei surpreendeu em uma votação primária importante.

O governo agora está se esforçando para impedir que a desvalorização seja rápida e totalmente repassada aos preços locais de alimentos e combustíveis.

Os argentinos competem com seus vizinhos uruguaios como os maiores consumidores de carne vermelha do mundo, por isso os políticos observam os preços de perto. O governo já proibiu por muito tempo a exportação de sete cortes de carne bovina mais populares entre os argentinos.

Mesmo antes da desvalorização, esperava-se um aumento nos preços domésticos da carne bovina nos próximos meses. A maior parte das exportações de carne bovina da Argentina vai para a China.

