Argentina reforça crítica feita por Lula ao acordo entre Mercosul e UE: "Algumas assimetrias"

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, reforçou as críticas feitas por Lula ao acordo com a União Europeia e afirmou que a Argentina “está de acordo” com o presidente brasileiro na questão das compras governamentais. Mas voltou a dizer que a “vocação” do Mercosul é encontrar um acordo com o bloco europeu.

— O acordo original de 2019 tem algumas assimetrias. Necessitamos que a UE revise alguns aspectos da carta adicional — disse.

Questionado sobre o fato de o Uruguai não ter assinado o comunicado conjunto do bloco, Fernández disse que o país vizinho insiste no fato de que presidentes do Mercosul possam negociar de forma autônoma, reverberando as declarações do líder uruguaio, Luis Lacalle Pou, de que deve fechar um acordo bilateral com a China frente ao “imobilismo” do Mercosul.

Fernández defendeu ainda a integração como fator “essencial” para o desenvolvimento da região.

— É uma particular alegria passar a presidência a Lula. Ele é muito importante para a região e não assume desde 2013 — afirmou, acrescentando que é necessário estabelecer diálogo com a Venezuela. — Necessitamos que o diálogo com Venezuela seja retomado e que democracia seja plena [no país].

