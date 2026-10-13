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Buenos Aires Argentina registra segundo mês consecutivo com inflação abaixo de 2% Tarifas de serviços públicos e os preços da educação lideraram as altas no mês passado

A inflação mensal na Argentina acelerou em setembro, em linha com as expectativas, permanecendo, ainda assim, pelo segundo mês consecutivo, abaixo do patamar simbólico de 2%.

Os preços ao consumidor subiram 1,9% no mês passado, em linha com a estimativa mediana dos analistas consultados pela Bloomberg. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a inflação acumulada em 12 meses recuou para 33,4%, segundo dados do governo divulgados nesta terça-feira.

As tarifas de serviços públicos e os preços da educação lideraram as altas no mês passado, enquanto os alimentos, categoria com maior peso no índice, registraram aumento ligeiramente superior à inflação geral.

O combate à inflação continua sendo a principal prioridade e uma das maiores realizações do presidente Javier Milei desde que assumiu o cargo, há três anos, quando os aumentos anuais de preços estavam na casa dos três dígitos.

No entanto, as medidas adotadas para conter a inflação — uma taxa de câmbio mais valorizada, uma política monetária restritiva e austeridade fiscal — também têm prejudicado o crescimento econômico.

A economia argentina contraiu-se no segundo trimestre, e os economistas consultados pelo banco central no mês passado preveem uma nova queda no terceiro trimestre, o que caracterizaria uma recessão técnica. A expectativa é que a Argentina registre crescimento econômico de 1,5% em 2026, cerca de metade do percentual projetado pelos investidores no início do ano.o p

De acordo com a pesquisa do banco central, a inflação mensal deverá permanecer entre 1,6% e 1,8% até março de 2027. Espera-se que a inflação acumulada em 12 meses desacelere para 30% até o final deste ano.

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