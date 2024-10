A- A+

EMPRÉSTIMO Argentina vai receber novo empréstimo de US$ 8,8 bilhões do BID e Banco Mundial O valor será destinado para impulsionar o crescimento econômico do país

O governo da Argentina anunciou nesta quinta-feira, 24, que vai receber um financiamento de US$ 8,8 bilhões do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O valor será destinado para impulsionar o crescimento econômico do país, com recurso sendo direcionados à iniciativa pública e privada.

Segundo o governo, US$ 2,4 bilhões dos fundos enviados pelo BID vão ser voltados ao setor público, para aperfeiçoar a proteção social, a educação primária, a gestão fiscal e o acesso a serviços essenciais.

Enquanto isso, outros US$ 1,4 bilhões vão ser voltados ao investimento privado para impulsionar setores cruciais à economia argentina.

Dos recursos originários do Banco Mundial, US$ 2 bilhões visarão garantir a proteção social, e US$ 3 bilhões visam financiar setores privados como energia renovável, descarbonização e mineração.

O anúncio acontece após uma rodada de reuniões do ministro da Economia do país, Luis Caputo, com autoridades nos EUA.





