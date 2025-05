Argentinos são os que mais visitaram Pernambuco no primeiro trimestre de 2025

A- A+

Dados da Polícia Federal em parceria com o Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra) demonstram um crescimento de 45,37% na entrada de argentinos em Pernambuco no último trimestreem relação ao mesmo período do ano passado. O aumento na chegada de turistas do país vizinho é resultado direto da ampliação da oferta de voos diretos para Pernambuco.



Entre janeiro e março de 2025, 5.505 argentinos chegaram a Pernambuco a partir do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Considerando embarques e desembarques, a movimentação total de argentinos no aeroporto chegou a 10.954. O levantamento é feito mensalmente pelo Observatório do Turismo de Pernambuco, setor da Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco e a Empetur.





O secretário de Turismo de Pernambuco, Kaio Maniçoba (PP) comemorou a atração de visitantes internacionais e destacou a articulação do Governo do Estado para garantir crescimento no setor turístico.



"O trabalho junto às operadoras de viagens, companhias aéreas, participação em eventos do setor turístico, vem dando frutos nos últimos anos. Esse crescimento expressivo do mercado argentino é reflexo direto da intensa promoção que o Governo do Estado, sob a liderança da governadora Raquel Lyra, tem feito na América do Sul e na Europa", enfatizou o titular de Turismo.

Para Maniçoba, os números demonstram que Pernambuco está cada vez mais consolidado como um destino competitivo no cenário internacional. O secretário fez questão de frisar o impacto positivo do crescimento do turismo na economia e no desenvolvimento do Estado.



"A tendência é de crescimento. Estamos posicionando o Estado com força no mercado estrangeiro, levando a beleza, a cultura e a hospitalidade de Pernambuco para além das fronteiras. O turista vem para cá e deixa na nossa economia geração de emprego, renda e desenvolvimento para nossa população", completou.

O presidente da Empetur, Eduardo Loyo, também comenta o bom resultado: "O crescimento expressivo no número de turistas estrangeiros, especialmente da Argentina, é fruto direto da estratégia adotada pelo governo Raquel Lyra para promover Pernambuco como destino turístico, tanto no cenário internacional quanto nacional. Estamos atuando de forma integrada na divulgação do Estado, na ampliação da conectividade aérea e no fortalecimento das parcerias com o trade turístico. Pernambuco está de volta à prateleira do turismo", afirmou.

Demais Países

Seguindo a Argentina, está Portugal, que enviou 4.655 turistas para Pernambuco. O Uruguai ocupou a terceira colocação, com 2.250 entradas registradas, enquanto o Chile ficou em quarto lugar, com 1.240 visitantes. Na quinta posição, apareceu a Alemanha, com 966 turistas. A Itália ocupou o sexto lugar no ranking, com 938 entradas, seguida pela França, com 811. Os Estados Unidos ficaram em oitavo lugar, registrando 786 visitantes, enquanto a Suíça e a Espanha completaram o top 10, com 493 e 473 turistas, respectivamente.

