Porto de Suape Armando Monteiro Bisneto busca apoio para projetos estratégicos do Porto de Suape Em Brasília, gestor se reuniu com os ministros de Portos e Aeroportos e da Defesa e outros líderes

O diretor-presidente do Complexo Industrial Portuário de Suape, Armando Monteiro Bisneto, participou de reuniões estratégicas em Brasília, nesta terça-feira (6), para discutir projetos de infraestrutura em andamento no atracadouro pernambucano, a exemplo da dragagem do canal interno e da quarta e última etapa de requalificação do molhe de proteção dos píeres de granéis líquidos do porto.

As duas intervenções contam com recursos do Ministério de Portos e Aeroportos, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC C).

A reunião com o ministro Sílvio Costa Filho serviu para dar continuidade às tratativas referentes aos dois projetos estruturadores em andamento no porto, entre outras pautas de interesse do atracadouro pernambucano.

Essas obras, segundo Bisneto, são fundamentais para incrementar as operações e o desenvolvimento estratégico de Suape, o sexto porto público que mais movimenta carga no Brasil (24,8 milhões de toneladas em 2024).

“É fundamental estar em sintonia com o ministro Sílvio Costa Filho e assessores para manter o ritmo de obras em nosso porto, que está sendo reestruturado para atrair mais operações e novos empreendimentos, gerando renda e mais postos de trabalho. E tudo isso com foco na sustentabilidade e transição energética do território", destacou Bisneto.

Dragagem

Segundo ele, a dragagem do canal interno e os serviços de reforço do molhe de abrigo são essenciais para credenciar Suape a novas rotas nacionais e internacionais, com os gigantes do mar atracando em segurança com capacidade máxima.

Em andamento desde outubro de 2024, os serviços de requalificação da barreira de proteção do porto externo têm custo de R$ 123 milhões, sendo R$ 73 milhões de recursos próprios do governo de Pernambuco e R$ 50 milhões do PAC 3.

Em pouco mais de seis meses, 17% dos serviços já foram concluídos. O prazo para conclusão dos trabalhos é agosto de 2028.

Canal

Já a dragagem do canal interno terá investimento de R$ 199,7milhões, sendo R$ 100 milhões do governo federal e R$ 99,7 milhões de recursos próprios. O canal será aprofundado em até 16,2 metros, com a remoção de 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos.

O mesmo contrato contempla a dragagem e a manutenção da bacia de evolução e dos Píeres de Granéis Líquidos 3A e 3B, para aprofundamento até 18,5 metros

Também participaram da reunião o secretário nacional de Portos, Alex Ávila; a secretária-executiva de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori; e outros assessores,

Outras reuniões

Armando Bisneto também se encontrou com o titular da Infra S.A., Jorge Bastos, com quem discutiu a retomada do trecho da Transnordestina em Pernambuco

A iniciativa inclui o ramal de 8,8 quilômetros a ser viabilizado por Suape para conectar o complexo à ferrovia.

O gestor de Suape se reuniu ainda com o senador Fernando Dueire (MDB) e aproveitou a oportunidade para presentear o parlamentar com o livro alusivo aos 45 anos de fundação do complexo industrial portuário, completados em 2023.

Bisneto ainda almoçou com o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, na Esplanada dos Ministérios

