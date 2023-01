Armazém da Criatividade tem inscrições abertas para incubação de empresas, veja como se inscrever

A- A+

Estão abertas até o dia 17 de fevereiro as inscrições para o Programa de Incubação de Empresas no Armazém da Criatividade, em Caruaru, no Agreste do Estado. A seleção é referente ao primeiro semestre de 2023 e as empresas interessadas podem se inscrever por meio do site www.armazemdacriatividade.org/programas-de-empreendedorismo/incubacao/inscricao-incubacao-2023-1-armazem-da-criatividade/.

O programa engloba áreas como Educação, Cidades Inteligentes, Comércio, Construção Civil, Finanças, Games e Entretenimento, Gestão Pública, Impacto Social, Indústria e Saúde.

A incubação é feita por meio de um contrato de gestão celebrado entre o Porto Digital e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI/PE). O objetivo do programa é de implementar políticas públicas de criatividade, empreendedorismo e inovação que atendem a diferentes segmentos sociais.

O Programa de Incubação é destinado a novos empreendimentos de base tecnológicas, como startups, empreendimentos de economia criativa, empresas nascentes, negócios de impacto em fase inicial ou em funcionamento. A seleção é voltada para as empresas e empreendedores do agreste e sertão de Pernambuco, focando na interiorização do projeto.

O gestor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Hugo Medeiros, destaca que o Programa é importante para poder auxilia o empreendedor na criação da empresa, além de incentivar a competitividade no mercado tecnológico do Estado.

“Todos os ciclos de incubação são importantes pelo potencial que eles têm de gerar novas empresas prestadoras de serviços tecnológicos e a criação de postos de trabalho”, ressaltou. “Pernambuco tem hoje cerca de 300 startups e pretendemos aumentar esse número de negócios de base tecnológica”, disse.

O Armazém da Criatividade fica em Caruaru, no Agreste, e atua de forma integrada com as instâncias de ensino, ciência e tecnologia, mantendo articulação com o setor produtivo e com as políticas públicas daquela região.

O fundador da empresa Granpag, localizada no município de Passira, no Agreste, Lucas Roberto, já participou do programa e julga válida a participação de outras empresas.

“A mentoria foi de extrema importância para o desenvolvimento das soluções que estávamos validando, sem falar na coordenação muito presente nas oficinas. Pelo fato de morar no interior, eu não tinha muito contato com outros empreendedores do mercado de tecnologia e inovação, a rede de networking que o programa oferece não tem preço”, afirmou.

