Reajuste Arpe regula reajuste do gás canalizado em Pernambuco O reajuste mantém o Estado com uma das tarifas mais baixas do País

A Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) divulgou uma autorização relacionada à recomposição da tarifa média operacional. O procedimento resultou em um reajuste menor do gás canalizado (6,89%) e entrará em vigor no trimestre de maio a julho de 2024. O reajuste mantém Pernambuco com uma das tarifas mais baixas do País.

As variações do valor do insumo se relacionam com o preço de venda da concessionária. Ainda assim, Pernambuco conseguiu manter o patamar de competitividade, apresentando uma das tarifas mais baixas do mercado nacional.

A Arpe explica que, entre as categorias atendidas, o consumidor residencial é o menos atingido pelo reajuste trimestral, ficando com a ordem média de 4,3%.

O diretor de Regulação Econômico-Financeira da Arpe, Fred Maranhão, afirma que a medida engloba as ações da agência reguladora e do Governo de Pernambuco para reduzir o peso no bolso dos cidadãos."O quantitativo desta categoria representa a maioria dos clientes da concessionária, correspondendo a 11,7 mil medidores. É importante ressaltar, que a categoria residencial teve um aumento quase 40% abaixo da média de todo o universo de consumidores da Copergás", disse.

