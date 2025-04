A- A+

EUA Arranha-céu mais estreito do mundo, em Nova York, está à venda por US$ 110 milhões Apartamento com quatro andares tem cinco quartos, sala de projeção, elevador privativo e vista para o Central Park

No coração de Nova York, naquela que ficou conhecida como a Rua dos Bilionários e colado ao mundialmente famoso Central Park, um edifício chama atenção. A Steinway Tower se destaca das demais construções por sua finura.

O prédio residencial é o arranha-céu mais fino do mundo e sua cobertura, que ocupa quatro andares, está disponível pela incrível quantia de US$ 110 milhões.

O apartamento de mais de mil metros quadrados de área interna surpreende pelo luxo — apesar de estar entre paredes mais estreitas que o normal para residências milionárias.

Além disso, conta com um terraço de cerca de 57 metros quadrados que oferece visão panorâmica para a cidade de Nova York.

A residência conta ainda com: cinco quartos, seis banheiros, escada caracol personalizada, sistema de climatização em todos os andares e elevador privativo.

No primeiro andar, encontra-se uma sala ampla e com janelas que vão até o teto, com uma vista direta para o Central Park, além da cozinha – que já vem equipada com cooktop e adega para vinhos, entre outras amenidades Gaggenau, ícone em eletrodomésticos de luxo.

No segundo andar estão os quatro quartos de hóspedes do apartamento e, no terceiro, a suíte principal. Por fim, no quarto andar, um outro cômodo amplo com diversas comodidades como mesa de bilhar, bar e uma sala de projeção.

A localização, na West 57th Street , é conhecida como Billionaires’ Row, ou “Rua dos Bilionários”, devido aos investidores ultrarricos por trás das novas torres residenciais.

Outros prédios de luxo na 57th Street incluem o 432 Park Avenue, o One 57 e o Central Park Tower.

A construção do arranha-céu foi finalizada em 2022, com a assinatura dos escritórios SHoP Architects e Studio Sofield.

O prédio foi batizado de Steinway Tower porque ocupa o terreno onde antes ficava o Steinway Hall, uma sala de concertos que ainda abrigava o mostruário da famosa marca de pianos. Ela foi reformada e preservada na base do prédio.

A torre se destaca por ser a mais estreita já construída, com uma proporção de altura e largura de 24:1. O prédio tem 435 metros de altura.

Quem comprar a cobertura também terá acesso a facilidades de luxo do prédio, como o café da manhã de cortesia do restaurante Le Bilboquet, que fica na torre. Há ainda uma piscina interna de 25 metros e uma academia.

– O prédio só terá 60 proprietários, e normalmente dois terços estão fora – disse à Bloomberg Nikki Field, da Sotheby’s International Realty. – Então a piscina será praticamente privativa.

O prédio é inspirado na arquitetura da Era Dourada nova-iorquina do final do século XIX até o início dos anos 1920. O conceito homenageia a explosão de prosperidade e inovação que transformou a cidade na capital mundial dos arranha-céus.

— Todos nós já estivemos em lugares muito luxuosos, mas eu queria criar um edifício que não pudesse existir em nenhum outro lugar do mundo — disse William Sofield, fundador do Studio Sofield, à rede CNN em 2022, quando o prédio ficou pronto. — Quis criar uma experiência única que só pudesse ser vivida em Nova York.

Prédio mais fino do mundo em construção, visto do Central Park. | Foto: Divulgação/Steinway Tower

O preço surpreende, mas, segundo a agência Bloomberg, no primeiro trimestre deste ano as vendas de imóveis no mercado de luxo (acima de US$ 10 milhões) cresceram 29% em relação ao mesmo período de 2024.

– Em parte isso se deve ao fato de que, no ano passado, o mercado estava parado, com as pessoas esperando o Fed (Federal Reserve, o banco central americano) cortar os juros, o que não aconteceu – disse à Bloomberg Jonathan Miller, presidente e CEO da imobiliária Miller Samuel.

A incerteza do mercado também pode ter influenciado, explica Miller:

– Ainda que 90% dos compradores de imóveis acima de US$ 5 milhões em Manhattan paguem em dinheiro, a política monetária do Fed ainda impacta os mercados financeiros. E com a confusão das tarifas e o impacto nos mercados, as pessoas acabaram decidindo comprar logo.

