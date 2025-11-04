A- A+

BRASIL Arrecadação com IOF cresce 15% neste ano e deve ultrapassar previsão do governo de receitas extras Medida foi implementada no final de maio para ajudar o governo a cumprir a meta fiscal

Com o aumento das alíquotas, a receita do governo federal com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) aumentou em 15% em 2025 em relação ao ano passado, e deve ultrapassar a estimativa da Receita Federal de arrecadação extra com a medida.

Desde a mudança em maio, foram arrecadados 37 bilhões dos mais de R$ 60 bilhões recolhidos pelo Fisco neste ano. Entre janeiro e setembro do ano passado, sem aumento das alíquotas, a arrecadação do tributo foi de R$ 52,7 bilhões.

Segundo a Receita, este aumento foi registrado principalmente entre as operações de crédito da Pessoa Jurídica e nas operações de câmbio na saída de moeda.





“Parte dessa alta pode ser atribuída ao Decreto 12.499/25 que alterou alíquotas.No entanto, a movimentação econômica acaba tendo papel de influência adicional, o que pode ajudar a explicar um ganho maior em um determinado mês. Importante destacar que esse fator pode ser conjuntural e, no momento, ainda não temos como segregar os efeitos”, diz o órgão em nota.

Segundo projeção do economista-chefe do Banco BMG, Flávio Serrano, o tributo ainda deve arrecadar mais R$ 26,5 bilhões entre outubro e dezembro. Se este ritmo for mantido, a arrecadação deve ultrapassar os R$ 11,5 bilhões em receitas extras estimadas pela Receita Federal com o aumento implementado no fim de maio.

O governo estabeleceu o aumento das alíquotas do IOF em maio deste ano para impulsionar a arrecadação do tributo e ajudar no cumprimento da meta fiscal de resultado primário zero neste ano. Após um vai e vem de derrubada da medida do governo pelo Congresso, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o retorno da eficácia do decreto.

