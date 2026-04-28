Arrecadação com taxação de dividendos foi de R$ 308 mil em março, diz coordenador da Receita

O coordenador de Previsão e Análise da Receita Federal, Marcelo Gomide, disse nesta terça-feira, 28, durante entrevista coletiva sobre os dados de arrecadação de março, que o governo arrecadou R$ 308 milhões com a taxação sobre dividendos no mês passado.



Dividendos acima de R$ 50.000 recebidos por pessoas físicas passaram a ser tributados em 10% a partir deste ano, como forma de compensar a isenção do imposto de renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês, aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado.

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Falando sobre a arrecadação de março, Gomide destacou que o crescimento de 4,95% nas receitas com PIS e Cofins na comparação interanual, para R$ 48,137 bilhões, ajudou a puxar o resultado positivo do mês passado. No total, a arrecadação federal somou R$ 229,249 bilhões, o maior valor para o mês desde 2000."Tem duas questões sobre PIS e Cofins: uma é que o setor de serviços tem apresentado resiliência no comportamento, e outra em que a gente consegue perceber alguns setores em que o crescimento está sendo mais significativo, e isso tem a ver com o fato de que, no ano passado, aquele programa do Perse acabou", disse.Marcelo Gomide disse também que a isenção de PIS e Cofins sobre óleo diesel teve poucos impactos na arrecadação federal de março"A gente vai ver o efeito, principalmente, a partir do mês que vem", disse Gomide, durante entrevista coletiva sobre os dados da arrecadação de março, divulgados nesta manhã.O governo anunciou, no dia 11 de março, uma série de desonerações para conter a escalada dos preços de combustíveis, em meio à disparada dos preços de petróleo por causa dos ataques de Estados Unidos e Israel contra o Irã.Na primeira rodada, a opção foi por zerar as alíquotas de PIS e Cofins sobre o diesel, com o objetivo de reduzir o custo por litro em R$ 0,32. Em 8 de abril, o governo também anunciou a isenção dos tributos sobre o querosene de aviação (QAV).