Arrecadação de 2022 chega a R$ 2,2 trilhões, alta de 8,18% sobre o ano anterior

A Receita Federal informou nesta terça-feira que a arrecadação de 2022 somou R$ 2,2 trilhões, uma alta de 8,18% em relação ao ano anterior, já descontada a inflação. Em 2021, a arrecadação havia somado R$ 1,878 trilhão, em valores já corrigidos. De acordo com o Fisco, resultado de 2022 é o melhor desempenho da série histórica iniciada em 1995.

A receita também divulgou o resultado de dezembro de 2022, que ficou em R$ 210,191 bilhões, alta de 2,47% em relação a igual mês de 2021, já descontada a inflação.

O bom resultado do ano passado, contudo, não é um indicativo da arrecadação de 2023, afirmou o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias:

"A projeção de arrecadação de 2023 será revista. Isso envolve uma avaliação criteriosa das bases de cada tributo, não só o desempenho das commodities, que foi extraordinário em 2022. Estamos na expectativa de receber as novas informações para fazer essa reavaliação", diz.

Na avaliação de Patricia Krause, economista-chefe Latin America da Coface, o cenário para arrecadação em 2023 não é tão favorável.

"Tem a perspectiva de desaceleração do PIB, com alguma acomodação de preço das commodities, que dificultaria a repetição do cenário favorável do ano passado. Um ponto a ser observado é como ficará a desoneração dos impostos federais sobre a gasolina, que vão afetar a receita", diz.

Malaquias afirma que esta revisão das expectativas para este ano vai levar em conta o cenário da economia global, em desaceleração, e a variação no preço de commodities. Também considera o pacote fiscal anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que mencionou um aumento de R$ 36,4 bilhões em reestimativa de receitas.

O economista Denis Medina, professor da FAC-SP, lembra dessa proposta de revisão das receitas, que estariam subestimadas, sinalizada por Haddad, mas avalia que o cenário para arrecadação neste ano ainda é indefinido porque há expectativa de ampliação dos gastos públicos:

"A expectativa desse governo é de aumento de gasto público. Isso geralmente gera crescimento econômico, que gera aumento de arrecadação. Se tivermos aumento de arrecadação, conseguiremos absorver os gastos e investimentos que o novo governo pretende fazer. Tem o lado positivo para o governo, mas o cidadão estará pagando mais impostos".

Receitas extraordinárias

Ao longo de 2022, o Fisco atribuiu o resultado positivo ao crescimento de recolhimentos extraordinários de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Os dois tributos foram responsáveis pelo recolhimento de R$ 489,65 bilhões no ano passado.

"Além disso, houve recolhimentos atípicos da ordem de R$ 42 bilhões, especialmente por empresas ligadas à exploração de commodities, no período de janeiro a dezembro deste ano", diz o relatório.

Piter Carvalho, economista chefe da Valor Investimentos, destaca o efeito da inflação na arrecadação de 2022:

"A arrecadação do ano passado foi impulsionada pela alta da inflação do período e esticada no preço das commodities, principalmente por causa da guerra da Ucrânia, que disparou preço de minério e outras commodities agrícolas. Além disso, o PIB deve fechar alto e não vai se repetir esse resultado tão grande em 2023. Com isso, a arrecadação para 2023 é prevista uma número menor".

Desoneração de combustíveis

Também foi registrado um avanço significativo no recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) para rendimentos de capital, sobretudo para fundos e aplicação de renda fixa, que foram beneficiados pela alta nos juros no país. O IRRF arrecadou R$ 97,1 bilhões, com acréscimo real de 67,23%, sendo que o maior avanço ocorreu em fundos de renda fixa.

O resultado positivo foi registrado a despeito de mudanças legislativas que diminuíram as receitas do governo, como a redução de alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e as desonerações de tributos federais (PIS/Cofins) que incidem nos combustíveis. As estimativas da Receita apontam que essas mudanças resultaram na perda de arrecadação de R$ 17,2 bilhões para o IPI e de R$ 22,850 para PIS e Cofins ao longo de 2022.

No caso do IPI, houve uma queda de 20,5% na arrecadação na comparação com o ano anterior, que somou R$ 29,1 bilhões no anos passado. "O decréscimo na arrecadação decorreu da redução de 35% nas alíquotas do IPI" reconhece a Receita, que ainda ressalta um leve crescimento da produção industrial.

Já para o Cofins, o resultado anual foi de avanço em relação a 2021, com arrecadação de R$ 318,2 bilhões, alta de 0,11%. Para o PIS/Pasep, a arrecadação de R$ 88,5 bilhões representou queda de 0,05% em relação ao último ano. O Fisco explica que esse desempenho é resultado do aumento no volume de serviços e da queda do volume de vendas e do desempenho de algumas atividades, como comércio varejista e entidades financeiras.

