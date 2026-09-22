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Imposto de Renda

Arrecadação de IR com dividendos soma R$ 4 bi até agosto e Receita reduz projeção para R$ 10,5 bi

A nova estimativa é quase um terço da projeção inicial, de R$ 29 bilhões

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Arrecadação de IR com dividendos soma R$ 4 bi até agosto e Receita reduz projeção para R$ 10,5 biArrecadação de IR com dividendos soma R$ 4 bi até agosto e Receita reduz projeção para R$ 10,5 bi - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A arrecadação de Imposto de Renda referente a rendimentos com dividendos somou R$ 4,029 bilhões em 2026 até agosto, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Receita Federal. Com o resultado abaixo do esperado, o Fisco reduziu novamente a projeção da arrecadação para este ano, de R$ 17,2 bilhões para R$ 10,5 bilhões. A nova estimativa é quase um terço da projeção inicial, de R$ 29 bilhões.

A alíquota de 10% de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incide sobre ganhos com lucros e dividendos superiores a R$ 50 mil por mês de residentes no país e no exterior. Ele foi criado como forma de compensação para a renúncia fiscal relacionada à ampliação da isenção do IR para pessoas físicas que ganham até R$ 5 mil, cujo custo é calculado em R$ 28 bilhões em 2026. Ambas as mudanças começaram a valer em janeiro deste ano.

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"Estamos propondo uma redução nas projeções iniciais na que foi apresentada no início do ano de arrecadação de dividendos. O novo patamar de arrecadação foi considerado para fins de arrecadação desse tributo. Dos R$ 29 bilhões projetados inicialmente, estamos reajustando para R$ 10,5 bilhões", disse Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita.

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