Receita Federal Arrecadação de tributos federais é a maior da história em abril e no primeiro quadrimestre do ano No mês passado, total arrecado foi de R$ 228,873 bilhões. Nos quatro primeiros meses do ano, valor atingiu R$ 886,642 bilhões

A arrecadação de impostos e tributos federais foi de R$ 228,873 bilhões, com um aumento real (descontada a inflação) de 8,26% em relação ao mesmo mês do ano passado. No período acumulado de janeiro a abril de 2024, a arrecadação alcançou o valor de R$ 886,642 bilhões, com alta real de 8,33% ante o primeiro quadrimestre de 2023.

Os dados, divulgados nesta terça-feira (21) pela Receita Federal, são os maiores registrados desde 2000, início da atual série histórica. Segundo o Fisco, o aumento pode ser explicado pelo comportamento das variáveis econômicas, como o desempenho da economia, o retorno da tributação de PIS/Cofins e a tributação dos fundos exclusivos, chamados fundos dos “super-ricos”.

No mês passado, a arrecadação federal registrou uma alta de 7,22% em relação ao mesmo mês do ano passado. As receitas de impostos, contribuições e demais tributos totalizaram R$ 190,6 bilhões.

No período acumulado de janeiro a março de 2024, a arrecadação também foi a maior da série histórica iniciada em 1995. Entraram os cofres públicos R$ 657,7 bilhões, um acréscimo de 8,36%.

