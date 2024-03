Arrecadação do governo tem aumento de 8,26% por cento em fevereiro

A- A+

A Receita Federal divulgou os dados de arrecadação de receitas no país no mês de fevereiro de 2024. Em relação a 2023, houve um aumento real de 5,86% na arrecadação do bimestre, sem considerar pagamentos atípicos, e de 8,26% na arrecadação do mês de fevereiro. Considerando o aumento real, com pagamentos atípicos, a alta foi de 8,82% no bimestre e de 12,27% no mês de fevereiro.

São considerados pagamentos atípicos arrecadações ocorridas de forma extraordinária, como aquelas que são consequências da aprovação de novas leis. Houve um acréscimo, por exemplo, de R$8,1 bilhões arrecadados com a taxação de fundos exclusivos, aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional

"A arrecadação total das Receitas Federais atingiu, em fevereiro de 2024, o valor de R$ 186.522 milhões, registrando acréscimo real (IPCA) de 12,27% em relação a fevereiro de 2023. No período acumulado de janeiro a fevereiro de 2024, a arrecadação alcançou o valor de R$ 467.158 milhões, representando um acréscimo pelo IPCA de 8,82%. Importante observar que se trata do melhor desempenho arrecadatório desde 2000, tanto para o mês de fevereiro quanto para o bimestre", diz a nota da Receita Federal.

O auditor da Receita, Marcelo Gomide, explicou que a elevação também teve como o fim da desoneração sobre a gasolina e o diesel, a partir de janeiro deste ano.

"A partir de janeiro de 2024, o diesel passou a ser tributado de maneira regular. O principal destaque no PIS/Cofins que volta a ficar normal, com o reestabelecimento de alíquotas" afirmou.

A arrecadação de fevereiro teve como base, principalmento, o aumento da massa salarial, com elevação de 11,27% entre janeiro de 2023 e 2024. Em seguida, a venda de bens teve aumento de 6,8% e a venda de serviços, elevação de 4,5%.

