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Receita Federal Arrecadação federal bate novo recorde em maio, com R$ 266,8 bilhões Receita Federal destaca arrecadação de petróleo em meio à alta de preços com conflito no Oriente Médio

A arrecadação federal somou R$ 266,8 bilhões em maio deste ano, segundo divulgado pela Receita Federal nesta quinta-feira, um aumento de 10,69% — corrigido pela inflação — em relação a 2025. O montante representa a maior entrada de recursos tributários para o mês desde o início da série histórica, em 1995.

O resultado somado dos primeiros cinco meses também é o melhor da história, alcançando R$ 1,32 trilhão entre janeiro e maio. Este saldo também é maior do que o acumulado no mesmo período no ano passado, R$ 1,19 trilhão. Ou seja, houve um crescimento de 11%.

A arrecadação é vital para o governo federal, que depende dessas receitas para alcançar a meta do resultado das contas públicas. Neste ano, o Ministério da Fazenda definiu que a meta fiscal será de superávit fiscal de R$ 34 bilhões (0,25% do PIB).

Em meio à dificuldades de fechar as contas deste ano, o governo anunciou em maio um aumento de bloqueio de recursos do Orçamento para R$ 23,7 bilhões.

O bloqueio é usado quando as estimativas de despesas superam o valor estabelecido para o limite de gastos. Para trazer de volta ao limite, reduz-se as chamadas despesas discricionárias, como os investimentos do governo.

O principal motivo para a medida foi um aumento de R$ 14,1 bilhões na previsão de gastos com o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Além disso, houve um aumento em R$ 11 bilhões na previsão de gastos com a Previdência Social.

Alta de arrecadação com petróleo

No acumulado da arrecadação deste ano, segundo a Receita, houve melhora no desempenho do recolhimento do PIS/Cofins por impulso do setor de serviços e crescimento da arrecadação do setor de petróleo, motivado pela alta de preços do insumo com o conflito no Oriente Médio.

No acumulado do ano, a arrecadação com a extração de petróleo e gás natural alcançou R$ 50,6 bilhões em 2026. No ano passado, foi de R$ 13,1 bilhões.

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