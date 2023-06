Arrecadação federal bate recorde da série e chega a R$ 972 bi até maio

A- A+

A arrecadação do governo federal somou R$ 972,9 bilhões de janeiro a maio de 2023, a maior da série histórica iniciada em 1995, já descontada a inflação. A Receita Federal divulgou os dados nesta quinta-feira (22).

Em maio, o montante recebido por meio de impostos e contribuições administrados pela Receita Federal foi de R$ 176,8 bilhões. Já em abril, esse total foi de R$ 204,3 bilhões. Também foram recordes na série histórica.

De janeiro a maio houve alta real (descontada da inflação) de 1,02%, em relação ao mesmo período do ano passado;

Especificamente em maio de 2023, houve acréscimo real de 2,89% em relação ao mesmo mês de 2022;

O mês de abril de 2023 registrou elevação real de 0,31% em relação a abril de 2022.

Por outro lado, ainda pesam, no como frustração de receita, as desonerações concedidas durante o período eleitoral, sobretudo no IPI e PIS/Cofins.

