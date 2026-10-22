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ECONOMIA Arrecadação federal em setembro atinge recorde de R$ 239,4 bilhões No período acumulado de janeiro a setembro, a arrecadação alcançou o valor de R$ 2,351 trilhões

A arrecadação do governo federal com impostos e contribuições atingiu R$ 239,4 bilhões em setembro, alta real (descontada a inflação) de 5,62% na comparação com o mesmo período do ano passado. O valor é o maior já registrado para meses de setembro desde o início da série histórica da Receita Federal, em 1995 .

No período acumulado de janeiro a setembro de 2026, a arrecadação alcançou o valor de R$ 2,351 trilhões, acréscimo de 6,97%, segundo dados divulgados pela Receita Federal nesta quinta-feira. O montante também é o recorde para a arrecadação federal no período.

A arrecadação dos tributos administrados pelo Fisco somou R$ 231,4 bilhões em setembro, aumento 5,03%. Entre janeiro e setembro deste ano, a receita com esses impostos atingiu R$ 2,250 trilhões, também com alta real de 6,89%.

Segundo a Receita Federal, o aumento na arrecadação em setembro foi puxado, principalmente, pelo crescimento das receitas previdenciárias e desempenho no valor recolhido com as contribuições PIS/Cofins, do Imposto de Renda (IR) sobre rendimentos de capital de pessoas físicas e jurídica, além da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Também influenciou na arrecadação do governo federal, a receita obtida com imposto sobre exportações, decorrente a guerra no Oriente Médio, que elevou a cotação internacional do petróleo. Em setembro, o valor arrecadado sobre óleo bruto somou R$ 2,943 bilhões, aumento real de 5,77%.

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