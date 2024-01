Arrecadação federal fecha 2023 em leve queda de 0,12%

A- A+

A arrecadação federal subiu 5,15% em dezembro, em dezembro, já descontada a inflação, e fechou o ano em leve queda de 0,12%, divulgou a Receita Federal nesta terça-feira (23). No mês, entraram nos cofres do governo federal R$ 213,225 bihões, enquanto ao longo de todo o ano as receitas chegaram a R$ 2,318 trilhões.

Os números frustraram a expectativa da equipe econômica, no início do ano, que contava com aumento da arrecadação para diminuir o déficit primário das contas públicas.

"O resultado da arrecadação foi influenciado por alterações na legislação tributária e por pagamentos atípicos, especialmente de IRPJ e CSLL, tanto em 2022 quanto em 2023."

Ao longo de todo o ano de 2023, o governo federal apresentou projetos para recompor a chamada "base fiscal", que tem sido alvo de críticas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela redução de receitas que aconteceu ao longo do governo Jair Bolsonaro.

Mesmo com o crescimento da economia acima do previsto no início do ano, as receitas não subiram o esperado. Em parte, porque o crescimento da economia foi puxado pelo setor agropecuário, que tem pouca base de incidência de tributação.

Além disso, Haddad tem culpado uma decisão do STF, que tirou o ICMS da base de cálculo do PIS Cofins, na chamada "tese do século", além das compensações tributárias, que têm crescido e tirado previsibilidade de técnicos da Receita, segundo o ministro.

Veja também

BRASIL Extrato de benefícios do INSS com correção já pode ser consultado