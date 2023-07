A- A+

BRASIL Arrecadação federal fica em R$ 180 bilhões em junho, queda de R$ 6 bi em relação ao ano passado A soma dos impostos, contribuições e demais receitas ao governo havia sido de R$ 186 bilhões no sexto mês de 2022

A arrecadação do governo federal somou R$ 180,4 bilhões em junho de 2023, queda de R$ 6,2 bilhões em relação ao mesmo mês do ano passado. A Receita Federal divulgou os dados nesta terça-feira (25).

A soma dos impostos, contribuições e demais receitas ao governo havia sido de R$ 186,7 bilhões no sexto mês de 2022. Os valores são reais, isto é, já considerando a inflação.

A soma do primeiro semestre deste ano é de R$ 1,152 trilhão;

O acumulado é o maior da séria história iniciada em 1995;

De janeiro a junho do ano passado, o total arrecadado foi de R$ 1,149 trilhão. Também havia sido o maior da série.

Com o crescimento da população e da economia, a tendência é de aumento da arrecadação a cada ano. Com isso, outro indicador relevante é o nível de aumento no período. Neste caso, houve queda em relação ao ano passado.



O primeiro semestre de 2022 registrou aumento de R$ 113,9 bilhões em relação ao primeiro semestre de 2021, já com correção inflacionária. De janeiro a junho desde ano, o aumento foi de R$ 3,5 bilhões em relação ao mesmo período do ano passado.

