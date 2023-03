Arrecadação federal tem novo recorde e soma R$ 159 bilhões em fevereiro

A- A+

A arrecadação federal somou R$ 158,995 bilhões em fevereiro de 2023, uma alta de 1,28% em relação ao mesmo mês de 2022, já descontada a inflação. Esse é o melhor desempenho para o mês na série histórica, iniciada em 1995, de acordo com a Receita Federal, que divulgou os dados nesta quinta-feira (23).

No primeiro bimestre de 2023, a arrecadação alcançou o valor de R$ 410,7 bilhões, um avanço de 1,19% na comparação com o mesmo período do ano passado, já descontada a inflação.

Segundo a Receita, mais uma vez o resultado da arrecadação reflete o aumento da receita com os recolhimentos do ajuste do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Por outro lado, pesaram como frustração de receita as desonerações, principalmente as concedidas no IPI e PIS/Cofins.

Só em fevereiro, as receitas do IRPJ e da CSLL somaram R$ 30,8 bilhões, desempenho explicado pelo acréscimo real de 12,88% na arrecadação da estimativa mensal. Ainda houve pagamentos atípicos de cerca de R$ 2 bilhões por empresas do setor de commodities.

Por outro lado, as desonerações tributárias no mês representaram perda de R$ 12,5 bilhões. Só o PIS/Cofins sobre combustíveis e o IPI significam uma perda de R$ 5,6 bilhões. No primeiro bimestre de 2023, essas desonerações tributárias representaram frustração de R$ 24,9 bilhões em receitas.

Isso representa o impacto da redução linear de 35% do IPI e do PIS/Cofins sobre combustíveis. O governo manteve a desoneração do diesel e gás de cozinha até dezembro. Já o alívio tributário para gasolina e álcool acabou no final de fevereiro, quando o governo reonerou parcialmente esses combustíveis e anunciou um imposto de exportação sobre óleo cru para equilibrar as receitas.

Há possibilidade de o Fisco rever as projeções para a arrecadação em 2023, já que aguardava a revisão da grade de parâmetros do Ministério da Fazenda. Em 2022, a arrecadação somou R$ 2,2 trilhões, uma alta de 8,18% em relação ao ano anterior, já descontada a inflação. Este resultado foi o melhor desempenho da série histórica iniciada em 1995.

